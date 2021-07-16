Почему у вас дороже? КОСТРОМАКАБЕЛЬ о ценовой политике
16 июля 2021, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка трассы в Московской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Автомобильная дорога федерального значения А-108 «Московское большое кольцо», также известная как «Большая бетонка», проходит по территории Московской, Калужской и Владимирской областей. Проектом, смету которого проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт шестикилометрового участка трассы, проходящего через город Рузу в Московской области.
В ходе работ здесь выполнят расширение земляного полотна и проезжей части, исправят параметры продольного профиля, заменят конструкции дорожной одежды, благоустроят примыкания и пересечения. Также запланирована реконструкция 10 автобусных остановок, устройство кюветов, обеспечивающих продольный водоотвод с дороги, и новых труб на съездах.
Для обеспечения безопасности, организации и обслуживания движения на участке заменят опоры освещения¸ установят дорожные знаки, светофоры, барьерное и перильное ограждения, сигнальные столбики, нанесут разметку.
Проектную документацию разработали в ООО «УралГеоПроект». Застройщик объекта – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».
Фото: Росавтодор
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