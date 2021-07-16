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В Рузском районе отремонтируют участок Московского большого кольца

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка трассы в Московской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения А-108 «Московское большое кольцо», также известная как «Большая бетонка», проходит по территории Московской, Калужской и Владимирской областей. Проектом, смету которого проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт шестикилометрового участка трассы, проходящего через город Рузу в Московской области.

В ходе работ здесь выполнят расширение земляного полотна и проезжей части, исправят параметры продольного профиля, заменят конструкции дорожной одежды, благоустроят примыкания и пересечения. Также запланирована реконструкция 10 автобусных остановок, устройство кюветов, обеспечивающих продольный водоотвод с дороги, и новых труб на съездах.

Для обеспечения безопасности, организации и обслуживания движения на участке заменят опоры освещения¸ установят дорожные знаки, светофоры, барьерное и перильное ограждения, сигнальные столбики, нанесут разметку.

Проектную документацию разработали в ООО «УралГеоПроект». Застройщик объекта – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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