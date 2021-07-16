В Самарской области отремонтируют 23-километровый участок автомобильной дороги, сообщает RosTender.info. Объявлен тендер на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области «Кинель – Богатое» – Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург» км 0+000 – км 23+845, расположенной в муниципальных районах Кинельский и Волжский. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Самарской области «Управление автомобильными дорогами Самарской области».

Согласно технической документации, состояние автобусных остановок на дороге признано неудовлетворительноым. Отмечается старое покрытие дорожных знаков, ржавые стойки. Удерживающие ограждения на участке дороги представлены металлическим криволинейным брусом. Гарантия на земляное полотно составит 15 лет, на слой асфальтобетонного покрытия и искусственные сооружения – 8 лет. Гарантия на дорожную разметку термопластиком и дорожные знаки составит 1 год и 2 года соответственно.

Подать заявки на участие в тендере можно до 6 августа. С победителем тендера заключат контракт на 484 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Самарской области.

