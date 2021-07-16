 
Контракты

В Южно-Сухокумске Республики Дагестан реконструируют водоснабжение

В Южно-Сухокумске Республики Дагестан реконструируют водоснабжение

16 июля 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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На реконструкцию водоснабжения городского округа "Город Южно-Сухокумск Республики Дагестан» объявлен тендер. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», сообщает RosTender.info.

Проектом предусмотрена реконструкция существующей системы водоснабжения. Подрядчику предстоит устроить шесть новых артезианских скважин глубиной 210-300 м с установкой глубинных насосов и провести реконструкцию водопроводных сетей. Как ожидается, работы будут длиться около трех месяцев, из них месяц выделен на инженерные изыскания.

Основанием для работ послужила подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан» на 2019-2024 годы государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан».
Подать заявки на участие можно до 6 августа, с победителем тендера заключат контракт на 130 млн рублей. Источником финансирования послужит республиканский бюджет Республики Дагестан.
 

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Источник: Ростендер

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