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Жители Карелии, укравшие 24 километра кабеля, заплатят за преступление

Жители Карелии, укравшие 24 километра кабеля, заплатят за преступление

16 июля 2021, 15:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: stolicaonego.ru

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Суд удовлетворил иск о возмещении материального ущерба с фигурантов уголовного дела, оставивших поселок без связи, сообщили в прокуратуре Карелии. Четыре фигуранта уголовного дела, осужденные за кражу кабеля воздушных линий, вынуждены будут заплатить компенсацию потерпевшим.

Ранее Пряжинский районный суд установил, что в мае 2020 года злоумышленники по предварительному сговору похитили не менее 24 километров кабеля воздушных линий. Поселок Кинелахта, включая местный магазин, почту и участковое лесничество, остался без связи. Ущерб ПАО «Ростелеком» в результате преступления составил более 300 тысяч рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о возмещении этого ущерба с виновных.

Исковое заявление прокурора районный суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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Источник: stolicaonego.ru

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