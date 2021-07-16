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"Россети Северный Кавказ" защищают краснокнижных птиц в Кабардино-Балкарии

«Россети Северный Кавказ» установят в текущем году на линиях электропередачи в Кабардино-Балкарской Республике 1 140 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Особое внимание энергетики регионального филиала «Каббалкэнерго» уделят оснащению защитными устройствами высоковольтных линий в местах обитания краснокнижных птиц.

В заповедной  книге КБР числится около 53 видов редких птиц: цапля египетская, черный аист, различные виды соколообразных и уток. Энергетики бережно относятся к местам их обитания, стараясь предотвратить возможность их гнездования на объектах, представляющих для них опасность.

Установка птицезащитных устройств на линиях в зоне ответственности филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» ведется уже не первый год. В 2020 году было установлено 345 ПЗУ.

Современные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода.

Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Снизится и количество связанных с этим аварийных отключений, надежнее станет электроснабжение потребителей.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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