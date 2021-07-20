На Ашальчинском месторождении "Татнефти" построят котельную

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию на строительство котельной в ходе обустройства Больше-Каменского поднятия Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Ашальчинское месторождение сверхвязкой нефти было открыто в 1960 году в Альметьевском районе Татарстана. В 1980-е годы месторождение разрабатывалось в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2006-м месторождение стало первым в России научным полигоном для испытания модифицированной технологии теплового воздействия на пласт, или метода парогравитационного дренирования (Steam-Assisted Gravity Drainage – SAGD), создающего условия для повышения нефтеотдачи. Успешная реализация пилотного проекта позволила ПАО «Татнефть» ввести в разработку новые участки добычи сверхвязкой нефти - Северо-Ашальчинского, Южно-Ашальчинского и Больше-Каменского поднятий.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство котельной «Больше-Каменская» для снабжения паром добывающих объектов Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти. Мощность котельной по выработке тепловой энергии в виде пара составит 150 тонн в час.

Работы пройдут в Черемшанском районе Республике Татарстан на площадке месторождения. Здесь разместят здание котельной, буферную емкость химически очищенной воды и дренажную емкость сбора стоков, а также деаэратор, блочный газорегуляторный пункт, комплектную трансформаторную подстанцию, резервуары пожарного запаса воды и иные технологические и вспомогательные объекты и коммуникации.

Для электроснабжения участка котельной построят воздушные линии электропередачи 10 кВ, а транспортную доступность обеспечат внешние и внутриплощадочные подъездные дороги.

Застройщик – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. Генеральная проектная организация – ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

Фото: nftn.ru