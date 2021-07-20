На Орском НПЗ введут комплекс замедленного коксования

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез», крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Оренбургской области, производит более 30 видов продукции, включая высококачественные автобензины и дизельное топливо класса 4 и 5, авиакеросин, топочный мазут, дорожные и строительные битумы. Продукция нефтепереработки поставляется на внутренний рынок, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Новый комплекс замедленного коксования, создаваемый в рамках программы модернизации завода, позволит существенно увеличить глубину переработки нефти и начать выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остаточных фракций.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» зданий и сооружений комплекса замедленного коксования, производственной мощностью по сырью 1,2 млн тонн в год.

На основной площадке установки замедленного коксования разместят здания компрессорной, водяной насосной, распределительные трансформаторные подстанции, а также склад кокса, печь коксования и иные производственные и вспомогательные объекты.

В ходе реализации проекта также проложат железнодорожные пути необщего пользования, в том числе здесь установят специализированное погрузочное устройство и подпорные стены.

В части инженерной подготовки на территории комплекса укрепят основания покрытий дорог и площадок за счет замены непригодного техногенного грунта на слой с дренирующими свойствами.

Генеральный проектировщик – ЗАО «Нефтехимпроект».

Фото: ornpz.ru