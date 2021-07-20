Николай Шульгинов и провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаил Развожаевым.

Министр и губернатор обсудили реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики, в том числе строительство на подстанции «Нахимовская».

Стороны также затронули вопросы надежного обеспечения потребителей электрической энергией и проведение ремонтных работ в рамках подготовки инфраструктуры к следующему отопительному сезону.