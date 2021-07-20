Кабель.ФМ: документальный Полимерный подкаст.
20 июля 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов и провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаил Развожаевым.
Министр и губернатор обсудили реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики, в том числе строительство на подстанции «Нахимовская».
Стороны также затронули вопросы надежного обеспечения потребителей электрической энергией и проведение ремонтных работ в рамках подготовки инфраструктуры к следующему отопительному сезону.
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