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Николай Шульгинов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие энергетики города

Николай Шульгинов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие энергетики города

20 июля 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаил Развожаевым.

Министр и губернатор обсудили реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики, в том числе строительство на подстанции «Нахимовская».

Стороны также затронули вопросы надежного обеспечения потребителей электрической энергией и проведение ремонтных работ в рамках подготовки инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

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Источник: Министерство энергетики России

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