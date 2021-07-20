Прибрежную зону в Переславле-Залесском благоустроят

До октября пройдут работы по благоустройству территории прибрежной зоны Плещеева озера в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках реализации городской целевой программы «Благоустройство территории города Переславля-Залесского». Муниципальное казенное учреждение «Центр развития города Переславля-Залеского» объявило тендер. Согласно технической документации, подрядчику необходимо организовать многофункциональной центр для отдыха, занятий спортом и проведения культурных мероприятий с целью вызвать интерес у туристов и местных жителей.

На территории прибережной зоны Плещеева озера будут устроены площадки для массовых и спортивных мероприятий, пляжных игр, настольного тенниса и занятий на тренажерах на свежем воздухе. В зоне торгово-выставочного комплекса будут размещены павильоны для продажи еды и напитков, организации выставок. Беседки, скамьи, указатели, информационные стенды и автономные туалетные модули, как и павильоны, будут исполнены в одном стиле. Территорию озеленят, посадят деревья и кустарники, устроят и восстановят газоны.

Подать заявки на участие в тендере можно до 27 июля, с победителем заключат контракт на 112 млн рублей.

