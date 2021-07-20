 
Контракты

Прибрежную зону в Переславле-Залесском благоустроят

Прибрежную зону в Переславле-Залесском благоустроят

20 июля 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
255

До октября пройдут работы по благоустройству территории прибрежной зоны Плещеева озера в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках реализации городской целевой программы «Благоустройство территории города Переславля-Залесского». Муниципальное казенное учреждение «Центр развития города Переславля-Залеского» объявило тендер. Согласно технической документации, подрядчику необходимо организовать многофункциональной центр для отдыха, занятий спортом и проведения культурных мероприятий с целью вызвать интерес у туристов и местных жителей.

На территории прибережной зоны Плещеева озера будут устроены площадки для массовых и спортивных мероприятий, пляжных игр, настольного тенниса и занятий на тренажерах на свежем воздухе. В зоне торгово-выставочного комплекса будут размещены павильоны для продажи еды и напитков, организации выставок. Беседки, скамьи, указатели, информационные стенды и автономные туалетные модули, как и павильоны, будут исполнены в одном стиле. Территорию озеленят, посадят деревья и кустарники, устроят и восстановят газоны.
Подать заявки на участие в тендере можно до 27 июля, с победителем заключат контракт на 112 млн рублей.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Самусьский завод построит 10 морских барж для речников 20.07.2021
Самусьский завод построит 10 морских барж для речников "Норникеля"
В Великом Новгороде скоро начнётся строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов 20.07.2021
В Великом Новгороде скоро начнётся строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов
В Твери подписан многомиллионный контракт на строительство спортобъекта 20.07.2021
В Твери подписан многомиллионный контракт на строительство спортобъекта
В поселке Ордынское Новосибирской области модернизируют систему водоснабжения 20.07.2021
В поселке Ордынское Новосибирской области модернизируют систему водоснабжения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review №74 – Утильсбор в Казахстане, RusCable Trust Level
+