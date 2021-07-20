Московский инновационный кластер, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с Фондом инвестиций и инноваций Оренбургской области запустил технологический конкурс «Техновызов». По результатам конкурса высокотехнологичные промышленные компании смогут внедрить востребованные продукты и сервисы в инфраструктуру региональных корпораций-партнеров конкурса. Заявки принимаются до 28 июля. Победители получат гранты на доработку проекта и инвестиции на его тиражирование.

«Одной из приоритетных задач конкурса является развитие и внедрение технологий, способствующих оптимизации, автоматизации и экологичности различных отраслей тяжелой промышленности. Участники конкурса получат грант на доработку проекта, инвестиции на его запуск и тиражирование, возможность запуска пилота с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров конкурса. Также компании получат доступ к сообществу предпринимателей-единомышленников», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Все участники конкурса будут распределены по нескольким тематическим направлениям, а специальная экспертная комиссия будет оценивать соответствие продукта заявленному направлению.

Первое направление « Эконет + антикарбоновый вызов » рассматривает инновационные продукты для экологии и чистой энергетики.

» рассматривает инновационные продукты для экологии и чистой энергетики. Второе направление « Новые материалы » предлагает оценить проекты, касающиеся технологий улучшения свойств материалов, способов их применения и создания новых материалов.

» предлагает оценить проекты, касающиеся технологий улучшения свойств материалов, способов их применения и создания новых материалов. Третье направление « Цифровые решения Technet » рассматривает проекты автоматизации и цифровизации, которые найдут применение в горнодобывающей и транспортной сферах, а также в области логистики.

» рассматривает проекты автоматизации и цифровизации, которые найдут применение в горнодобывающей и транспортной сферах, а также в области логистики. Четвертое направление « Промышленные технологии » посвящено вопросам аспирации технологических переделов, увеличению процента выработки металла и утилизации тепла отходящих газов при производстве цементного клинкера.

» посвящено вопросам аспирации технологических переделов, увеличению процента выработки металла и утилизации тепла отходящих газов при производстве цементного клинкера. В пятом направлении « Технологии содержания промышленной инфраструктуры » оцениваются варианты оптимизации и повышения качества процессов, затрагивающих разные сферы содержания промышленной инфраструктуры.

» оцениваются варианты оптимизации и повышения качества процессов, затрагивающих разные сферы содержания промышленной инфраструктуры. Шестое направление «Умная диагностика в промышленности» включает программные продукты и решения, способствующие автоматизации, увеличению производительности и улучшению качества диагностики промышленного оборудования.

Для участия в конкурсе требуется наличие проекта, соответствующего тематике, и компетенции в создании технологий и управлении бизнесом. Наличие готового продукта или MVP будет преимуществом. Основатель стартапа должен быть готов лично принять участие в программе, стать резидентом Московского инновационного кластера и затем пилотировать решение с корпорацией-партнером. Также к заявке необходимо приложить описание проекта и загрузить файл с презентацией.

Конкурс организован в партнерстве с Киембаевским горно-обогатительным комбинатом «Оренбургские минералы», компанией «Аккерман и «МиСТ».