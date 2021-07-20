RusCable Insider #230 - Compoly в GavaryGroup,
углеродный налог для кабельщиков, энергетическая школа Сколково. Зачем Columbus.Кабель на производст
20 июля 2021, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТЕХНОВЫЗОВ, ТЕХНОЛОГИИ, КОНКУРС
Источник: hightech.plus
Московский инновационный кластер, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с Фондом инвестиций и инноваций Оренбургской области запустил технологический конкурс «Техновызов». По результатам конкурса высокотехнологичные промышленные компании смогут внедрить востребованные продукты и сервисы в инфраструктуру региональных корпораций-партнеров конкурса. Заявки принимаются до 28 июля. Победители получат гранты на доработку проекта и инвестиции на его тиражирование.
«Одной из приоритетных задач конкурса является развитие и внедрение технологий, способствующих оптимизации, автоматизации и экологичности различных отраслей тяжелой промышленности. Участники конкурса получат грант на доработку проекта, инвестиции на его запуск и тиражирование, возможность запуска пилота с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров конкурса. Также компании получат доступ к сообществу предпринимателей-единомышленников», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Все участники конкурса будут распределены по нескольким тематическим направлениям, а специальная экспертная комиссия будет оценивать соответствие продукта заявленному направлению.
Для участия в конкурсе требуется наличие проекта, соответствующего тематике, и компетенции в создании технологий и управлении бизнесом. Наличие готового продукта или MVP будет преимуществом. Основатель стартапа должен быть готов лично принять участие в программе, стать резидентом Московского инновационного кластера и затем пилотировать решение с корпорацией-партнером. Также к заявке необходимо приложить описание проекта и загрузить файл с презентацией.
Конкурс организован в партнерстве с Киембаевским горно-обогатительным комбинатом «Оренбургские минералы», компанией «Аккерман и «МиСТ».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter