Власти Сочи планируют построить новую дорогу, которая разведет автомобильные потоки в Красную Поляну и центр Адлера, что сократит пробки между Хостинским и Адлерским районами. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Виктором Тимофеевым и руководителем управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Андреем Жуковым.

Дорога от центра Сочи в Адлерский район сильно загружена из-за большого трафика, пробки начинаются от Хостинского района, пик приходится на участок в районе Кудепсты и продолжается по улице Ленина в Адлерском районе. В летний сезон, когда на курорт приезжает большое количество туристов, пробки сохраняются до позднего вечера.

"Обсудили перспективы строительства альтернативного проезда, который при поддержке проекта на федеральном уровне сможет значительно улучшить транспортную коммуникацию между Центральным, Хостинским и Адлерским районами курорта. Дорога, согласно концепции, начиная от Хостинского тоннеля на А-147, пройдет через село Красная Воля к селу Галицино. Таким образом, считают проектировщики, удастся разделить транспортные потоки в Красную Поляну и в центр Адлера", - написал глава города.

Для реализации проекта потребуется построить порядка 9 км дороги и реконструировать 15 км уже существующих участков. Объект позволит разгрузить автомобильный трафик, особенно в летний и зимний туристические сезоны, когда на курорт приезжают сотни тысяч туристов на личных автомобилях. "Сейчас мы ежедневно на въезде в город на посту Магри фиксируем проезд 16 тысяч автомобилей", - пояснил Копайгородский.

Кроме того, чтобы исправить заторовые ситуации, в Лазаревском районе Сочи были построены наземные и подземные переходы. В будущем такие же объекты могут появиться в микрорайоне Дагомыс, сейчас обсуждается возможность выделения средств на эти цели.