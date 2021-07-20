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В Твери подписан многомиллионный контракт на строительство спортобъекта

В Твери подписан многомиллионный контракт на строительство спортобъекта

20 июля 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ИА REGNUM

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Государственное казённое учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» подписало контракт на строительство крытого футбольного манежа в Твери. Стоимость контракта составляет более 617 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Договор был подписан с публично-правовой компанией «Военно-строительная компания». Его стоимость — 617 644 400 рублей, из которых 11,78 млн рублей — это стоимость подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий, 601 493 267 рублей 73 копейки — стоимость строительных работ, а оставшаяся сумма — это цена за поставку оборудования. При реализации тверского проекта планируется использовать документацию повторного применения, ранее задействованную в городе Бор (Нижегородской области).

По данным ЕГРЮЛ, ППК «Военно-строительная компания» учреждена в Москве в апреле 2020 года. Учредитель — Министерство обороны РФ.

Оплачивать контракт будут из средств «лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете». Завершить строительство заказчик должен до 31 января 2023 года.

Под проект определены земельные участки общей площадью 49 269 кв. м на улице 2-я Красина и 2-я Грибоедова. Объект представляет собой одноэтажный манеж с административно-бытовым комплексом, трибунами и предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий со спортсменами спортивных школ по футболу, в том числе подготовки кандидатов в сборные команды России и для проведения соревнований.

 

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Источник: ИА REGNUM

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