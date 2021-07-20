 
Контракты

В поселке Ордынское Новосибирской области модернизируют систему водоснабжения

В поселке Ордынское Новосибирской области модернизируют систему водоснабжения

20 июля 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Объявлен тендер на строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в рабочем поселке Ордынское Новосибирской области, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», утвержденной правительством в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства». Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Проектом предусмотрено строительство сети хозяйственно-питьевой воды и водопроводной сети подземной воды, подаваемой на очистку, а также напорная канализация бытовых, дождевых и производственных вод. Работы завершатся не позднее конца октября 2022 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 августа. Начальная цена контракта составляет 290 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области.
 

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Источник: Ростендер

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