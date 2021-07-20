RusCable Insider #230 - Compoly в GavaryGroup,
углеродный налог для кабельщиков, энергетическая школа Сколково. Зачем Columbus.Кабель на производст
20 июля 2021, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Ассоциация европейских операторов распределительных интеллектуальных сетей (E.DSO) приглашает всех желающих принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling), который состоится 20 сентября 2021 года 15:30-17:30 (мск).
Объединение секторов является важнейшим фактором в интеграции энергетических систем, инструментом для установления взаимосвязей между различными энергетическими секторами и превращения их в единое и органическое «целое». Этот вебинар направлен на расширение дискуссии о взаимосвязи секторов и связанных с этим проблем путем изучения новых и инновационных идей и технологий, которые могут способствовать объединению секторов электроэнергии и газа.
Предварительная программа мероприятия доступна по ссылке.
Регистрация участников: ссылка.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter