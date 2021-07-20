 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling)

Приглашаем принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling)

20 июля 2021, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Ассоциация европейских операторов распределительных интеллектуальных сетей (E.DSO) приглашает всех желающих принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling), который состоится 20 сентября 2021 года 15:30-17:30 (мск).

Объединение секторов является важнейшим фактором в интеграции энергетических систем, инструментом для установления взаимосвязей между различными энергетическими секторами и превращения их в единое и органическое «целое». Этот вебинар направлен на расширение дискуссии о взаимосвязи секторов и связанных с этим проблем путем изучения новых и инновационных идей и технологий, которые могут способствовать объединению секторов электроэнергии и газа.

Предварительная программа мероприятия доступна по ссылке.

Регистрация участников: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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