Ассоциация европейских операторов распределительных интеллектуальных сетей (E.DSO) приглашает всех желающих принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling), который состоится 20 сентября 2021 года 15:30-17:30 (мск).

Объединение секторов является важнейшим фактором в интеграции энергетических систем, инструментом для установления взаимосвязей между различными энергетическими секторами и превращения их в единое и органическое «целое». Этот вебинар направлен на расширение дискуссии о взаимосвязи секторов и связанных с этим проблем путем изучения новых и инновационных идей и технологий, которые могут способствовать объединению секторов электроэнергии и газа.

Предварительная программа мероприятия доступна по ссылке.

Регистрация участников: ссылка.