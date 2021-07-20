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Развитие микроэлектронной промышленности в России обсудят в ТехноКлубе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Развитие микроэлектронной промышленности в России обсудят в ТехноКлубе ОЭЗ Технополис Москва

20 июля 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Отрасль: Электротехника 
Источник: ОЭЗ "Технополис Москва"

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Перспективные пути развития российской микроэлектронной промышленности в условиях дефицита чипов на мировом рынке обсудят 4 августа в рамках встречи ТехноКлуба особой экономической зоны столицы, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

Мероприятие, организованное совместно с резидентом столичной ОЭЗ – заводом «Микрон», состоится в рамках Года науки и технологий. В нём примут участие компании-резиденты кластера микроэлектроники и внешние эксперты.

«В ходе дискуссии эксперты отрасли совместно с представителями предприятий из кластера микроэлектроники ОЭЗ обсудят стратегии работы высокотехнологичных предприятий в новых условиях, меры государственной поддержки производителей, направленные на локализацию, импортозамещение и развитие экспорта, а также реализацию совместных инициатив в этой сфере», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

По словам, директора по стратегическому развитию АО «Микрон» Карины Абагян, дефицит чипов усиливается из-за изменения глобальных цепочек их поставок и увеличения числа удаленных рабочих мест в связи с пандемией коронавируса.

«По экспертным оценкам в 2021 году мировой спрос на микроэлектронику в автомобилях вырастет на 31%, в промышленных системах на 47%, в потребительской технике на 38%, в беспроводных коммуникациях на 26%. Все эти отрасли уже столкнулись с критической нехваткой чипов. Это серьезные вызовы, к которым мы должны быть готовы», - добавила она.

К участию в ТехноКлубе приглашаются участники высокотехнологичного сообщества, разработчики, производители и эксперты в области проектирования и производства изделий электроники.

ТехноКлуб – открытая дискуссионная площадка технологического сообщества ОЭЗ «Технополис «Москва», объединяющая участников и экспертов новых технологических рынков и инновационного бизнеса. ﻿Клуб создан для обсуждения развития приоритетных перспективных отраслей промышленности, обучения и выстраивания деловых связей, а также повышения интереса молодежи к современной науке и промышленности.

 

Особая экономическая зона «Технополис «Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2015 года.  Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Микрон входит в группу компаний «Элемент».

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Источник: ОЭЗ "Технополис Москва"

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