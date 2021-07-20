Принадлежащее "Норникелю" Енисейское речное пароходство заказало Самусьскому судостроительно-судоремонтному заводу (ССРЗ) изготовить 10 морских барж; контракт стоимостью 1,5 миллиарда рублей заключен на три года, сообщил во вторник РИА Томск совладелец Сибирского центра логистики, владеющего Самусьским ССРЗ, Владимир Кноль.

Ранее сообщалось, что руководство Самусьского ССРЗ в 2020 году начало переговоры с Енисейским речным пароходством о строительстве для него в течение трех лет 10 морских барж. Возможная сумма сделки не называлась, однако обсуждавшиеся объемы работы на томском предприятии называли "сумасшедшими".

"Мы получили заказ Енисейского пароходства на строительство 10 морских барж на Самусьском судостроительном заводе. Рассчитан на три года. Контракт примерно в 1,5 миллиарда рублей. Мы очень довольны, конечно, потому что это прорыв Самусьского завода. Мы не могли загрузить это предприятие полноценно", – сказал Кноль.

Он уточнил, что контракт был подписан в мае 2021 года. В настоящее время на завод уже пришли первые вагоны с металлом из Магнитогорска. Весной 2022 года предприятие должно спустить на воду первые суда.

"Они (Енисейское речное пароходство) работают на "Норникель" (и принадлежат холдингу. – Ред.). Мы, естественно, тоже довольны, что смогли вписаться в их структуру. Разговор идет о том, что если мы активно и стабильно отработаем этот контракт, то подпишем еще один – на 15 барж", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первые две морские баржи для работы на Северном морском пути Самусьский ССРЗ изготовил в 2020 году по заказу Томской судоходной компании за 275 миллионов рублей. Длина такой баржи составляет почти 100 метров, грузоподъемность – около 2,5 тысяч тонн, а площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Самусьский ССРЗ" зарегистрировано в поселке Самусь ЗАТО Северск. На конец 2020 года официально на предприятии были трудоустроены 113 человек. По итогам прошлого года выручка ООО превысила 401 миллион рублей, чистая прибыль – 18 миллионов. В его структуру входит ООО "Моряковский речной затон", которое также занимается ремонтом судов.