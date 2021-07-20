В управлении капитального строительства Новгородской области подписали контракт с московской компанией ООО «МСК-Строй» на строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в Великом Новгороде. Стоимость работ – 915,2 млн рублей, сообщили в пресс-центре правительства региона. Новое социальное учреждение на 200 мест с геронтологическим отделением будет построено в рамках национального проекта «Демография». Проект предусматривает комплексный подход в социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

В этом году подрядчик приступит к установке ограждений и видеонаблюдения на объекте, к земляным работам по выносу сетей с территории застройки. На эти цели предусмотрено 20,4 млн рублей.

Проектные, технические, технологические и организационные решения, отвечающие современным требованиям мировых стандартов, позволят обеспечить безопасные и комфортные условия проживания и обслуживания людей, нуждающихся в постоянной или периодической посторонней помощи. По проекту в доме-интернате будут комнаты социально-бытовой адаптации, пищеблок и столовая, зал для занятий лечебной физической культурой, актовый зал, медицинские кабинеты и геронтологическое отделение. Новое строительство позволит разместить учреждение в здании, построенном в городской черте, на территории с развитой инфраструктурой, в парковой зоне, комфортной для отдыха и проживания.

Сейчас подрядчик ведёт подготовку строительной площадки.