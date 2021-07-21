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"Норникель" прокладывает на Таймыре вторую ВОЛС

Норникель прокладывает на Таймыре вторую ВОЛС

21 июля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОЛС, НОРНИКЕЛЬ, ТАЙМЫР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ttelegraf.ru

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Протяженность оптоволокна – 80 километров. Работы начались в июне,  завершить их планируют к ноябрю. Мобильный кабелеукладчик предприятия-подрядчика  уже прошел 11 километров трассы и подошел к станции Юбилейная.

Первый и очень нашумевший проект «Норникеля» по прокладке ВОЛС от Нового Уренгоя до Норильска охватил отрезок длиной 956 километров. Прокладка первой линии связи обошлась в 2,5 миллиарда рублей.

Новый проект тоже важен для компании. Ведь до сегодняшнего дня связь с важным стратегическим подразделением «Норникеля» – Заполярным транспортным филиалом в Дудинском порту и между станциями и удаленными постами Предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ, по-старому – Норильской железной дороги) – осуществлялась с помощью не очень надежного медного кабеля. 

«Такие кабели прокладывали еще в 1970–1980-е годы. Пучения вечной мерзлоты приводят к деформации железнодорожного полотна, и медные кабели часто выходят из строя, ухудшаются их электрические характеристики,  – поясняет заместитель главного инженера – начальник службы сигнализации и связи ПТЖТ Вячеславом Руссу. – Это влечет за собой риск нарушения работы управления железнодорожным транспортом из-за сбоев в передаче управляющих сигналов в системах микропроцессорного управления движением поездов». 

Станция Юбилейная, к которой подошел кабелеукладчик, всегда была важным звеном в технологической цепочке Заполярного филиала. Здесь обрабатывают грузы для гигантского Надеждинского металлургического завода. За сутки через станцию проходит не меньше сотни вагонов.

Сейчас, в связи с реализацией «Серной программы», роль станции возрастает. Построенные железнодорожниками новые пути свяжут Юбилейную с Мокулаевским месторождением, где будут добывать известняк, необходимый для утилизации диоксида серы. И новое  оптоволокно для инвестиционного проекта очень кстати.

 «Там должен быть трафик до «Надежды», куда будут перевозить известняк, – рассказывает Вячеслав Руссу. – Будет задействовано много станций, которые требуют переоснащения автоматизации для обеспечения грузопотока  в миллионы тонн. Грузопоток будет опираться на новую ВОЛС. В проекте заложен диспетчерский мониторинг: информация со всех станций должна сходиться у диспетчера производственного отдела ПТЖТ, и в том числе со станции Юбилейная».

С переходом на оптоволоконную связь повысится надежность соединения между  станциями Норильской железной дороги, что позволит исключить ошибки в работе систем автоматизации и вероятность аварий. У Заполярного филиала появится свой собственный канал связи (до сих пор был арендованный), что обеспечит в Норильском промрайоне потребности всех предприятий «Норникеля».

Оборудование, входящее в состав проекта волоконной линии, предусматривает резервное электропитание до восьми часов в случае отключения основного. Это обеспечит бесперебойную работу ВОЛС.

Прокладку новой ВОЛС ведет ООО «Снабремсервис». Финансирование проекта составляет 90 миллионов рублей. Кабелеукладчик подрядчиков на железнодорожном ходу (КБЖ) сам через плуг заправляет и вдавливает оптоволокно в тело железнодорожного полотна параллельно дороге на глубину около метра.

«Они уже проложили в 2018 году 50 километров от Дудинки до поста Алыкель, в сжатые сроки, буквально за две-три недели. По прошествии трех лет мы убедились, что работа сделана качественно, в короткие сроки, и эксплуатационные показатели линии при таком способе прокладки остались неизменны, – объясняет выбор подрядчика Вячеслав Руссу.  – Из 70 запланированных километров прошли 11».

Напомним, в 2017 году за масштабный проект проведения высокоскоростного интернета в Норильск «Норникель» был удостоен награды международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA за победу в номинации «Лучший интегрированный проект» с формулировкой A leap Into The Digital Age (прыжок в цифровое будущее), а также получил премию журнала «Сноб».

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Источник: ttelegraf.ru

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