Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники – завод «Микрон» разработал и запустил в серийное производство новую RFID-метку «Скорпион», предназначенную для маркировки металлических и стеклянных поверхностей. Среди существующих миниатюрных меток подобного типа это изделие имеет максимальную дальность считывания информации.

«Сегодня в кластере микроэлектроники, оптики и робототехники работают 35 резидентов особой экономической зоны. Только за первый квартал 2021 года они выпустили продукции на 2,6 млрд рублей, при этом значительная часть от этого объема пришлась на одного из крупнейших производителей чипов в стране – компанию «Микрон». Предприятие активно развивается, постоянно предлагая рынку инновационные разработки. Так, новые метки при небольших габаритах способны считывать информацию на расстоянии до 7,5 метра, обычно для изделий подобного размера дальность не превышает двух метров», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Размеры новой метки 182 × 75 × 1 мм, она работает в диапазоне 860 - 960 МГц.

Z1885М-34D «Скорпион» уже третий по счету продукт в линейке самоклеящихся UHF RFID-меток для маркировки объектов из металла, выпускаемых предприятием. Всего в портфеле компании более 200 меток различных видов и модификаций.

«Благодаря миниатюрным размерам новые метки будут эффективны для автоматизации производственных и логистических процессов, складского учета, инвентаризации, контроля контрафактной продукции, управления доступом к различным объектам и единицам хранения», - сообщил глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Новое ультравысокочастотное изделие успешно считывается и на стеклянных поверхностях, в том числе и емкостях с жидкостями.

«Для обеспечения максимальной дальности считывания при минимальных габаритах применен дополнительный элемент антенны. При нанесении на объект он подворачивается под метку, поэтому такая конструкция и определила название метки – «Скорпион», - отметил начальник лаборатории RFID компании «Микрон» Алексей Маркин.

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. Предприятие производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. «Микрон» имеет собственную лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. Микрон входит в группу компаний «Элемент» и является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2015 года.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.