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Росатом и "Горэлектротранс" подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом») и СПб ГУП «Горэлектротранс» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместную реализацию комплексных инфраструктурных проектов в целях развития городского электрического транспорта, обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения.

Согласно документу, стратегическое партнерство охватывает такие направления, как реконструкция и повышение надёжности электросетевого хозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс», обеспечение информационной безопасности объектов СПб ГУП «Горэлектротранс» и оснащение этих объектов мобильными модульными подстанциями для резервирования электроснабжения при сбоях и аварийных отключениях.

«Уже сегодня мы можем предложить гибкие модульные решения, позволяющие оперативно создавать постоянные и временные схемы электроснабжения на объектах «Горэлектротранса». В перспективе мы планируем оценить возможность создания и размещения на этих объектах сети зарядных станций для электромобилей, что поспособствует развитию электротранспорта в регионе», - отметил директор по международному бизнесу АО «РАСУ» Андрей Серегин.

Соглашением предусмотрено создание рабочей группы, которая должна сформировать перечень целей и задач сотрудничества, разработать дорожную карту их реализации. Особое внимание будет уделено вопросам научно-технического развития, передаче опыта и компетенций, для чего ведущие специалисты АО «РАСУ» войдут в Научно-технический совет «Горэлектротранса» (НТС ГЭТ).

В перспективе предполагается использовать опыт АО «РАСУ» для создания сложных высокоинтеллектуальных систем управления, в том числе при разработке беспилотных и автоматизированных систем управления электротранспортом.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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