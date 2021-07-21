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"Росэлектроника" представила на МАКС-2021 новое поколение СВЧ усилителей для космоса

Росэлектроника представила на МАКС-2021 новое поколение СВЧ усилителей для космоса

21 июля 2021, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, МАКС-2021
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 
Источник: Росэлектроника

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с АО «Российские космические системы» впервые представили новое поколение высокоэффективных СВЧ усилителей космического применения на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет.

Новые устройства разработаны НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») по заказу РКС. Представленные на МАКС-2021 лампы бегущей волны Х, Ku и K-диапазонов имеют улучшенные массогабаритные характеристики и КПД, а также отличаются долговечностью - срок их службы составляет более 150 000 часов (17,5 лет).

«Разработанные ЛБВ соответствуют самым высоким техническим требованиям и могут успешно конкурировать на международном рынке СВЧ усилителей бортового применения. Использование новых изделий позволит полностью отказаться от импорта при комплектации отечественных космических аппаратов», - заявил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 000 000 часов.

 

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Источник: Росэлектроника

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