На первом этапе реконструкции одного из старейших питающих центров севера Московской области – подстанции 35 кВ «Лобня» – энергетики ввели в работу новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ и трансформатор мощностью 16 МВА, оснащенный устройством регулировки напряжения под нагрузкой (РПН). Это позволит корректировать уровень напряжения без отключения потребителей.

Вторым этапом реконструкции предусмотрены масштабные работы по строительству распределительного устройства комплектного типа (КРУМ) 35 кВ и замене второго силового трансформатора 10 МВА на новый трансформатор мощностью 16 МВА. В настоящий момент строится быстровозводимое здание КРУМ, в котором будут установлены современные вакуумные выключатели, а также применены микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшая автоматизированная система управления, благодаря чему питающий центр, построенный 80 лет назад, станет дистанционно наблюдаемым и управляемым.

Работы по реконструкции стартовали в феврале текущего года. В результате проекта мощность питающего центра вырастет на 40% - с 20 до 32 МВА, что позволит увеличить возможности технологического присоединения новых потребителей и положительно скажется на развитии городского округа.

Подстанция 35 кВ «Лобня» обеспечивает электроснабжение более 60 тысяч жителей Лобни, 40 промышленных и социально значимых объектов городского округа. В их числе АО «Лобненский завод строительного фарфора», ООО «Долгопрудненский завод медицинских изделий», областной колледж «Подмосковье», АО «Водоканал Мытищи» и др.

Масштабная реконструкция, проводимая в рамках инвестиционной программы, будет полностью завершена до конца 2022 года. В обновление «Лобни» планируется вложить 280 млн рублей.