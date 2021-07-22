Новый многожильный кабель от компании Radix Wire & Cable

Компания Radix Wire & Cable сообщает о пополнении своей линейки кабелей SUPER J новым продуктом - многожильным кабелем типа SRS-SUPER J.

Это первый в линейке многожильный кабель питания и управления, в котором заключены преимущества продуктов SUPER J для многочисленных новых применений. Кабели серии SUPER J, изготовленные с использованием самого прочного на рынке компаунда на основе кремнийорганического каучука, обладают стойкостью к истиранию, которая в семь раз превышает абразивную стойкость кабелей от производителей-конкурентов. Кабели серии SUPER J также отличаются оптимальными свойствами стойкости к продавливанию, высокой гибкостью, стойкостью к воздействию влаги/химических веществ и намного более низкой, чем у конкурентов, ценой для провода тонкостенной конструкции, рассчитанной на температуру 200°C. Компания Radix Wire & Cable считает кабельные изделия этой серии с силиконовой изоляцией самым безопасным, прочным и самым экономически выгодным решением для высокотемпературных приложений. Добавление кабеля типа SRS-SUPER J, обладающего исключительно высокой прочностью и обеспечивающего существенную экономию затрат, будет иметь большое значение для потребителей.

Американская компания Radix Wire & Cable, созданная в 1944 году, является лидером рынка высокотемпературных проводов и кабелей, разрабатывая и изготавливая продукты для наиболее ответственных областей применения в неблагоприятных окружающих условиях.