 
Модернизация

"Россети" стали первой компанией России, получившей ESG-рейтинг от АКРА

Россети стали первой компанией России, получившей ESG-рейтинг от АКРА

22 июля 2021, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, РЕЙТИНГИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
69

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило оценку Группы «Россети» в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления (ESG). Для АКРА это первый нефинансовый рейтинг, проведенный по собственной методологии. Итоговая оценка Группы «Россети» составила ESG-3, что говорит об очень высоком уровне соответствия лучшим практикам.

Согласно пресс-релизу АКРА «Оценка обусловлена тем, что количественные показатели Компании в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности находятся на высоком уровне и соответствуют лучшим международным стандартам. Кроме того, Компанию отличает наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG-рисками».

Рейтинговая шкала АКРА включает 17 уровней, где ESG-1 – наилучший результат. Помимо анализа количественных и качественных показателей, АКРА учитывает деятельность компании по минимизации отраслевых рисков и оценку общих страновых/региональных рисков, что дает инвесторам наиболее полную картину.

«Внимание к задачам ESG-повестки – это не только вопрос ответственности перед обществом, но также ключевое условие стабильности и развития бизнеса. Полученный рейтинг свидетельствует о высокой оценке качества работы Группы «Россети» в области устойчивого развития, эффективности и надежности применяемой системы управления рисками. Хотел бы подчеркнуть, что «Россети» стали первой компанией в России, получившей нефинансовый рейтинг АКРА», – отметил заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Егор Прохоров.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
22.07.2021
"Россети Сибирь" повышают надежность электроснабжения Солонешенского района
Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощно... 22.07.2021
Объединенная энергосистема Юга третий раз за неделю обновила исторический максимум потребления мощно...
21.07.2021
"Россети Московский регион" завершили первый этап масштабной реконструкции подстанции "Лобня"
РусГидро расширяет количество электронных площадок для своих закупок 21.07.2021
РусГидро расширяет количество электронных площадок для своих закупок

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review №74 – Утильсбор в Казахстане, RusCable Trust Level
+