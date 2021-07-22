Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило оценку Группы «Россети» в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления (ESG). Для АКРА это первый нефинансовый рейтинг, проведенный по собственной методологии. Итоговая оценка Группы «Россети» составила ESG-3, что говорит об очень высоком уровне соответствия лучшим практикам.

Согласно пресс-релизу АКРА «Оценка обусловлена тем, что количественные показатели Компании в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности находятся на высоком уровне и соответствуют лучшим международным стандартам. Кроме того, Компанию отличает наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG-рисками».

Рейтинговая шкала АКРА включает 17 уровней, где ESG-1 – наилучший результат. Помимо анализа количественных и качественных показателей, АКРА учитывает деятельность компании по минимизации отраслевых рисков и оценку общих страновых/региональных рисков, что дает инвесторам наиболее полную картину.

«Внимание к задачам ESG-повестки – это не только вопрос ответственности перед обществом, но также ключевое условие стабильности и развития бизнеса. Полученный рейтинг свидетельствует о высокой оценке качества работы Группы «Россети» в области устойчивого развития, эффективности и надежности применяемой системы управления рисками. Хотел бы подчеркнуть, что «Россети» стали первой компанией в России, получившей нефинансовый рейтинг АКРА», – отметил заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Егор Прохоров.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.