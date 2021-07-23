Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий на строительство пассажирских подвесных канатных дорог на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» занимает площадь около 70 гектаров в одном из самых живописных районов Уральской гряды. Первый подъемник на горнолыжной трассе начал работу в тестовом режиме в 2001 году, поднимая спортсменов и туристов на высоту 50 м. Сегодня на курорте действуют 12 горнолыжных трасс общей протяженностью 8 км, а также специализированные спортивные трассы для кросса, различных дисциплин лыжного фристайла и сноубординга. Все трассы сертифицированы Международной федерацией фристайла.

Инженерные изыскания, результаты которых изучили эксперты Главгосэкспертизы России, выполнены для подготовки проектной документации на строительство на территории курорта «Солнечная долина» пассажирской подвесной канатной дороги, предназначенной для подъёма лыжников и сноубордистов в снежное время года, протяженность трассы по склону – 779 м, пропускная способность в одном направлении более 2000 человек в час. Перепад высот на маршруте подъемника достигает около 180 м. Работы пройдут на склоне горы Известная в селе Сыростан Миасского городского округа Челябинской области.

В процессе проведения экспертизы в отчетные материалы по результатам инженерных изысканий внесены ряд изменений и дополнений с учетом замечаний экспертов, в том числе текстовая часть технических отчетов дополнена сведениями о углах наклона поверхности, данными об отсутствии опасных природных и техногенных процессов на участке работ и другой информацией, необходимой для проектирования и обеспечения будущей безопасной эксплуатации пассажирского подъемника, представлены откорректированные инженерно-геологические разрезы с указанными контурами и подземной часть проектируемых сооружений, выполнены дополнительные испытания грунтов, дано обоснование отсутствия опасных гидрометеорологических процессов и явлений, представлены карта современного экологического состояния и фактического материала, расчеты эффективной удельной активности природных радионуклидов в грунтах, достоверные сведения об отсутствии в районе размещения проектируемого объекта поверхностных источников водоснабжения и зон санитарной охраны таких источников, а также данные об отсутствии в границах участка строительства особо охраняемых природных территорий федерального и местного значения.

Рассмотрев представленные отчеты, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Организации, выполнившие инженерные изыскания, – ООО «УралГражданПроект», ООО «ЧелябинскТИСИЗ».

Фото: dolina.su