ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, и Госкорпорация «Росатом» заключили дополнительное соглашение о ледокольном обеспечении к соглашению о сотрудничестве 2018 года.

Дополнительное соглашение будет действовать до 2030 года, что служит доказательством стратегического партнерства между двумя компаниями. Стороны, учитывая взаимные интересы, намерены сотрудничать в организации бесперебойного и экологически безопасного комплексного ледокольного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути.

Документ подразумевает расширение сотрудничества, что связано с плановым увеличением грузопотока «Норникеля» по Северному морскому пути. Компания наращивает объем перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в Норильском промышленном районе, в том числе основной экологической инициативы компании, Серной программы.

В частности, будет увеличен период, в течение которого «Росатом» оказывает «Норникелю» ледокольные услуги: сейчас атомные ледоколы типа Таймыр/Вайгач привлекаются с января по май, по новому соглашению период их работы продлевается — они будут работать с ноября по май.

Подписи под дополнительным соглашением поставили старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий и Первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Норникель» исторически осуществляет перевозки по Северному морскому пути и является одним из старейших его пользователей. Сегодня компания находится на новом витке развития. Наши новые амбициозные проекты — по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска — требуют не только масштабных инвестиций, но и надежной инфраструктуры, в том числе транспортной. Непосредственным участником этих перемен станет атомный ледокольный флот, который уже более полувека является нашим традиционным и надежным партнером. Мы рады расширению сотрудничества с «Росатомом» и уверены, что оно положительно скажется не только на воплощении в жизнь планов «Норникеля», но и на реализации государственной программы по освоению Арктики«, — сказал Сергей Дубовицкий.

«На протяжении нескольких десятков лет Росатом и «Норникель» успешно сотрудничают в сфере обеспечения грузоперевозок ледокольными проводками на трассе Северного морского пути. Продление соглашения до 2030 года наглядно демонстрирует, что рентабельность проектов, реализуемых в Арктике, напрямую зависит от эффективной работы атомного ледокольного флота, и в ближайшие годы мы обеспечим наших партнеров надежной услугой по предсказуемым ценам», — сказал Кирилл Комаров.

В развитие дополнительного соглашения планируется заключение договоров на оказание услуг по комплексному ледокольному обеспечению судов атомным ледоколом проекта 22220 на период 15 лет с зафиксированной стоимостью в российских рублях с ежегодной индексацией согласно уровню инфляции за предыдущий год, с опционом продления на два периода по 10 лет по принципу «бери-или-плати».

В рамках сотрудничества планируется оперирование ФГУП «Атомфлот» будущим двухтопливным дизель-СПГ ледоколом «Норникеля». Кроме того, стороны намерены проработать возможность совместного строительства ледокола на смену выбывающему ледоколу типа Таймыр/Вайгач, а также совместное строительство портового ледокольного флота на смену портовому ледоколу «Дудинка», который принадлежит «Норникелю».