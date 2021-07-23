Prysmian Group, ведущий производитель энергетических и кабельных сетей, сегодня подтверждает свою цель стать мировым лидером в области устойчивого развития и объявляет новые социальные цели, соответствующие имеющимся целям по борьбе с изменением климата.

Основным направлением деятельности Социальной цели компании является усовершенствование идеи разнообразия, равенства и инклюзивности; доступности цифровых технологий; расширения возможностей сообществ; вовлечение сотрудников и повышение их квалификации. Новые цели, установленные до 2030 года, помогают следовать установкам Социальной цели и приближают деятельность компании к Целям устойчивого развития ООН.

Валерио Батиста, генеральный директор Prysmian Group: «Мы стараемся обеспечить в Prysmian развитие наших сотрудников и оказывать положительное влияние на местные сообщества внутри глобальных рынков, частью которых является наша компания, и брать на себя смелость решать экономические, социальные и экологические проблемы, с которыми они сталкиваются. Внедрение направлений деятельности Социальной цели подтверждает и усиливает стремление компании Prysmian на совершение рискованных, но необходимых поступков».

Мария Кристина Бифулко, директор по устойчивому развитию: «Подобно тому, как мы хотим играть активную роль в переходе к альтернативным источникам энергии, мы хотим продвигать переход к усовершенствованной рабочей атмосфере, где процветают идеи равенства, разнообразия, инклюзивности, и оказывать положительное влияние на сообщества и объединения, внутри которых работает наша компания. Наши инвесторы уделяют особое внимание социальному аспекту устойчивости экологического, социального и корпоративного управления. Наряду с обязательствами управления, которые были представлены с новостью о создании нового Совета директоров в марте, обещания, которые мы даем сегодня, не только соответствуют ценностям нашей компании, но и передовому международному опыту и требованиям инвесторов, ориентированных на идеи экологического, социального и корпоративного развития».

Социальная цель Prysmian является дополнением к деятельности по борьбе с изменением климата, которая направлена на превращение компании Prysmian в ведущего производителя технического оборудования в процессе перехода к использованию низкоуглеродной энергии. Стратегия компании по борьбе с изменением климата включает научно-обоснованные цели, которые соответствуют требованиям Парижского соглашения, устанавливающему чистый нулевой уровень выбросов, который необходимо достигнуть в период между 2035 и 2040 годами для выбросов, образуемых вследствие производства компании (сфера 1 и 2) и к 2050 году для выбросов в рамках цепочки поставок (сфера 3). Подробная информация о целях и плану устойчивого развития представлена на веб-сайте компании https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability

Наряду с целью по поддержке ожидаемого ускорения процесса развития новых подводных и подземных линий электропередач (главным образом соединяющие ветровые электростанции в открытом море), в компании также запланированы инвестиции в размере 450 миллионов евро (более 50% всех инвестиций) к 2022 году, которые направлены на дальнейшее повышение устойчивого развития организации и цепи поставок. 48% продаж компании Prysmian направляются в те сферы деятельности и включают те продукты, которые помогают создавать низкоуглеродную экономику.

Неотъемлемой частью долгосрочной стратегии устойчивого развития компании Prysmian является использование опыта работы сотрудников в разных странах. Компания Prysmian по собственной инициативе развивается как организация, которая признает необходимость в разнообразии, инклюзивности и равенстве полов на всех уровнях и стремится дать возможность большему числу женщин занять должности, связанные с технической и научной деятельностью. Компания также внедряет программы по повышению доступности цифровых технологий для всех сотрудников, исключая при этом дискриминацию по должности или обязанностям.

Prysmian Group приняла принципы расширения прав и возможностей женщин и следует принципам равенства полов внутри компании. Компания продолжает выстраивать баланс между работой и личной жизнью сотрудников, чтобы создать новые карьерные возможности, особенно для женщин. Прочие меры включают заботу о детях и гарантию возврата на рабочее место после отпуска по уходу за ребенком, а также гибкий рабочий график и неполный рабочий день, даже для руководителей.