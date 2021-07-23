СИБУР-Нефтехим увеличит мощности по производству окиси этилена

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию производства окиси этилена и гликолей на предприятии «СИБУР-Нефтехим» в Нижегородской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Завод окиси этилена и гликолей введен в эксплуатацию в Дзержинске (Нижегородская область) в 1982 году в составе объединения «Капролактам», впоследствии ставшего производственной структурой ОАО «СИБУР-Нефтехим». Окись этилена, которую получают на промышленной установке по методу прямого окисления этилена кислородом, служит ценным сырьем для производства крупнотоннажных полимеров и потребительской продукции. В химической и нефтехимической промышленности окись этилена используется для производства гидротормозных жидкостей, поверхностно-активных веществ, этиленгликолей, антифризов, растворителей, пластификаторов, мономеров для синтетических волокон, полиэфирных смол и пенопластов. Это также одно из самых эффективных и массовых дезинфицирующих средств, которое применяется в больницах и в производстве медицинского оборудования, в том числе как альтернатива паровой обработке при стерилизации термочувствительных инструментов и деталей оборудования.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция этого производства АО «СИБУР-Нефтехим» с увеличением мощности по эквивалентной окиси этилена с 900 до 1067 тонн в сутки. Годовой объем производства достигнет 355,670 тыс. тонн в год. Проектируемая установка предназначена для выпуска очищенной окиси этилена и производных товарных продуктов нефтехимии - этиленгликоля высшего сорта (волоконного качества), этиленгликоля первого сорта (технического качества), диэтиленгликоля и триэтиленгликоля.

Работы пройдут в Дзержинске на территории предприятия АО «Сибур-Нефтехим», где уже развита инфраструктура и транспортные коммуникации. На участке проведут инженерную подготовку, включая разборку отдельных фундаментов строительных конструкций, демонтаж и вынос инженерных сетей, дорожного ограждения и иных сооружений и коммуникаций, попадающих в зону строительства новых объектов комплекса по производству окиси этилена. В числе новых объектов построят абсорбционную холодильную машину, анализаторную, блок-контейнерную трансформаторную подстанцию и эстакаду. Также здесь реконструируют наружные установки по очистке газового сырья от СО2, компрессорную и другие здания и сооружения.

Проектная организация – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)».

Фото: sibur.photas.ru