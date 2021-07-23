 
Инвестиции (проекты)

СИБУР-Нефтехим увеличит мощности по производству окиси этилена

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию производства окиси этилена и гликолей на предприятии «СИБУР-Нефтехим» в Нижегородской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Завод окиси этилена и гликолей введен в эксплуатацию в Дзержинске (Нижегородская область) в 1982 году в составе объединения «Капролактам», впоследствии ставшего производственной структурой ОАО «СИБУР-Нефтехим». Окись этилена, которую получают на промышленной установке по методу прямого окисления этилена кислородом, служит ценным сырьем для производства крупнотоннажных полимеров и потребительской продукции. В химической и нефтехимической промышленности окись этилена используется для производства гидротормозных жидкостей, поверхностно-активных веществ, этиленгликолей, антифризов, растворителей, пластификаторов, мономеров для синтетических волокон, полиэфирных смол и пенопластов. Это также одно из самых эффективных и массовых дезинфицирующих средств, которое применяется в больницах и в производстве медицинского оборудования, в том числе как альтернатива паровой обработке при стерилизации термочувствительных инструментов и деталей оборудования.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция этого производства АО «СИБУР-Нефтехим» с увеличением мощности по эквивалентной окиси этилена с 900 до 1067 тонн в сутки. Годовой объем производства достигнет 355,670 тыс. тонн в год. Проектируемая установка предназначена для выпуска очищенной окиси этилена и производных товарных продуктов нефтехимии - этиленгликоля высшего сорта (волоконного качества), этиленгликоля первого сорта (технического качества), диэтиленгликоля и триэтиленгликоля.

Работы пройдут в Дзержинске на территории предприятия АО «Сибур-Нефтехим», где уже развита инфраструктура и транспортные коммуникации. На участке проведут инженерную подготовку, включая разборку отдельных фундаментов строительных конструкций, демонтаж и вынос инженерных сетей, дорожного ограждения и иных сооружений и коммуникаций, попадающих в зону строительства новых объектов комплекса по производству окиси этилена. В числе новых объектов построят абсорбционную холодильную машину, анализаторную, блок-контейнерную трансформаторную подстанцию и эстакаду. Также здесь реконструируют наружные установки по очистке газового сырья от СО2, компрессорную и другие здания и сооружения.

Проектная организация – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)».

Фото: sibur.photas.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Ростовская область получит инфраструктурный кредит в 15,4 млрд рублей 23.07.2021
Ростовская область получит инфраструктурный кредит в 15,4 млрд рублей
Правительство выделит более 6,5 млрд рублей на создание инновационных центров ядерной медицины 23.07.2021
Правительство выделит более 6,5 млрд рублей на создание инновационных центров ядерной медицины
Первый пятизвездочный санаторий откроется в Железноводске 23.07.2021
Первый пятизвездочный санаторий откроется в Железноводске
Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению Дона 23.07.2021
Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению Дона

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - Маркетплейсеры!
+