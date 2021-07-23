"СТАН" представил новую разработку обрабатывающих станков

Компания «СТАН» совместно с ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех запустили производство новой линейки высокоскоростных высокоточных портальных центров. В открытии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин и генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Новая линейка коломенского АО «Станкотех» не имеет аналогов по своим техническим характеристикам и технологическим возможностям среди российских производителей, отметили в «РТ-Капитал». Применение центра на производстве может заменить три вида универсальных станков и обеспечить выполнение более восьми операций за один сеанс, а также сократить в два раза время производства или обработки детали.

«В прошлом году доля компании «СТАН» на рынке российского оборудования составила более 10%, но мы рассчитываем, что она будет расти. Сегодня площадки «СТАН» выпускают современное оборудование – это и карусельные, фрезерные, портальные обрабатывающие центры, и тяжелые прессы, и шлифовальные станки. Десять модельных рядов «СТАН» закрывают аналогичную продукцию 25 зарубежных брендов. Считаю, что это очень хороший показатель», – отметил Михаил Иванов.

«Станкотех» – единственное предприятие в России, специализирующееся на разработке и серийном производстве высокоточных портальных обрабатывающих центров. Продукция завода стабильно пользуется спросом в сегменте тяжелого машиностроения, судостроения и других отраслях. С 2019 года завод произвел и запустил свыше 20 станков такого класса. Поступательное развитие модельного ряда под современные требования и высокие технические показатели позволят нам не только упрочить свои позиции на рынке металлообработки и обеспечить нужный уровень контрактации, но и повысят экспортный потенциал предприятия. Один такой центр способен заменить несколько универсальных станков, в разы сократить длительность производственного цикла и снизить себестоимость производства продукции», – рассказал Кирилл Федоров.

Новая линейка портальных фрезерных обрабатывающих центров СК6П 250СNC может выполнять различные виды обработки, в том числе получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей.

«Наша новая модель – яркое отражение нового подхода, заключающегося в создании максимально универсальных, многофункциональных и доступных решений. Станок максимально универсален за счет модульных решений, отлично подходит для применения во всех отраслях машиностроения. Наша разработка не имеет аналогов среди модельного ряда российских производителей и дешевле зарубежных станков. Уверен, что это сочетание универсальности и доступности привлечет внимание не только отечественных, но и иностранных клиентов нашей компании», – отметил генеральный директор ООО «СТАН» Денис Полевщиков.

Гостям рассказали об особенностях новых станков. Главным преимуществом перед другими моделями является установка линейных двигателей для перемещений по осям Х и Y. Эта характерная черта позволит увеличить ускорение перемещения до 3 м/с2 при холостом ходе, что приведет к сокращению времени перехода от одной операции к другой. Данная установка снизит себестоимость производства детали. До конца текущего года планируется поставка первых станков заказчикам.

В заключение первый вице-спикер областной Думы Никита Чаплин сказал, что развитие подобного производства в Коломне принесет пользу жителям округа.