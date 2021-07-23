ИДЕТ ПРЯМОЙ ЭФИР
23 июля 2021, 10:48
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, СКОЛКОВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минпромторг России
22 июля 2021 года на площадке Технопарка «Сколково» под эгидой Минпромторга России под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака проведено установочное совещание по вопросам создания Мультисервисной модульной промышленной платформы (далее - ММПП).
В совещании приняли участие представители предприятий промышленности, экспертного сообщества в сфере цифровых технологий, институтов развития. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые цели создания ММПП, в том числе возможные сферы применения и модели взаимодействия государства и бизнеса, технологическую инфраструктуру с использованием отечественных программных решений. Рассмотрены предложения по организационно-функциональной схеме проекта ММПП и возможные модели тиражирования инженерного и промышленного обеспечения.
Отдельным блоком представлены позиции участников совещания в части применения подходов и лучших практик разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом (OpenSource), в том числе по вопросам, связанным с планомерным переходом на указанные решения, включая риски и вызовы для предприятий промышленности.
В целях координации и обеспечения баланса спроса и предложения на отечественные решения, точечной (предметной) доработки программных продуктов, а также для организации их испытаний на совместимость с отечественными программно-аппаратными комплексами, в рамках проекта ММПП предлагается создать консорциумы российских разработчиков и предприятий промышленности, с учетом работы, которая ведется профессиональным сообществом, Минпромторгом России и Минцифры России по реализации стратегических Open-Source проектов.
«Модульная мультисервисная промышленная платформа» — это комплекс взаимосвязанных и распределенных программно-технических средств, обеспечивающий взаимодействие большого количества участников путем использования консолидированных на платформе решений единой среды разработки, использования и распространения бизнес приложений и систем с применением современных цифровых технологий.
ММПП предназначается для поддержки предприятий промышленности при переходе к новым формам услуг в части цифровизации предприятий (сервис как услуга (SAAS)); обеспечения оперативной реализации и внедрения цифровых решений на базе платформы; снижения совокупной стоимости владения цифровыми решениями, в том числе зависимости от иностранных цифровых продуктов; разработки промышленного ПО в соответствии с потребностями промышленных предприятий на основе лучших практик с использованием принципов открытого исходного кода.
В дискуссиях в рамках совещания по вопросам создания Мультисервисной модульной промышленной платформы (ММПП) приняли участие представители Минпромторга России, Минцифры России, Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Росатом», ПАО «КАМАЗ», ООО «2050-Интегратор», ООО «НПЦ «1С», АНО «Цифровая экономика», АНО «ЦКИТ», АНО «Цифровые технологии производительности», Группы компаний «Цифра», Фонда «Алмаз Кэпитал», Фонда «Сколково», АРПП «Отечественный софт», НП «РУССОФТ», Ассоциации интернета вещей.
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