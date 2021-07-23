 
Встречи

Совещание по вопросам создания Модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) Технопарк "Сколково"

Совещание по вопросам создания Модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) Технопарк Сколково

23 июля 2021, 10:48
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, СКОЛКОВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
205

22 июля 2021 года на площадке Технопарка «Сколково» под эгидой Минпромторга России под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака проведено установочное совещание по вопросам создания Мультисервисной модульной промышленной платформы (далее - ММПП).

В совещании приняли участие представители предприятий промышленности, экспертного сообщества в сфере цифровых технологий, институтов развития. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые цели создания ММПП, в том числе возможные сферы применения и модели взаимодействия государства и бизнеса, технологическую инфраструктуру с использованием отечественных программных решений. Рассмотрены предложения по организационно-функциональной схеме проекта ММПП и возможные модели тиражирования инженерного и промышленного обеспечения.

Отдельным блоком представлены позиции участников совещания в части применения подходов и лучших практик разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом (OpenSource), в том числе по вопросам, связанным с планомерным переходом на указанные решения, включая риски и вызовы для предприятий промышленности.

В целях координации и обеспечения баланса спроса и предложения на отечественные решения, точечной (предметной) доработки программных продуктов, а также для организации их испытаний на совместимость с отечественными программно-аппаратными комплексами, в рамках проекта ММПП предлагается создать консорциумы российских разработчиков и предприятий промышленности, с учетом работы, которая ведется профессиональным сообществом, Минпромторгом России и Минцифры России по реализации стратегических Open-Source проектов.

«Модульная мультисервисная промышленная платформа» — это комплекс взаимосвязанных и распределенных программно-технических средств, обеспечивающий взаимодействие большого количества участников путем использования консолидированных на платформе решений единой среды разработки, использования и распространения бизнес приложений и систем с применением современных цифровых технологий.

ММПП предназначается для поддержки предприятий промышленности при переходе к новым формам услуг в части цифровизации предприятий (сервис как услуга (SAAS)); обеспечения оперативной реализации и внедрения цифровых решений на базе платформы; снижения совокупной стоимости владения цифровыми решениями, в том числе зависимости от иностранных цифровых продуктов; разработки промышленного ПО в соответствии с потребностями промышленных предприятий на основе лучших практик с использованием принципов открытого исходного кода.

 

В дискуссиях в рамках совещания по вопросам создания Мультисервисной модульной промышленной платформы (ММПП) приняли участие представители Минпромторга России, Минцифры России, Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Росатом», ПАО «КАМАЗ», ООО «2050-Интегратор», ООО «НПЦ «1С», АНО «Цифровая экономика», АНО «ЦКИТ», АНО «Цифровые технологии производительности», Группы компаний «Цифра», Фонда «Алмаз Кэпитал», Фонда «Сколково», АРПП «Отечественный софт», НП «РУССОФТ», Ассоциации интернета вещей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
За 7 лет композиты выросли втрое: замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов провел выездное совещание ... 22.07.2021
За 7 лет композиты выросли втрое: замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов провел выездное совещание ...
Николай Шульгинов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие энергетики города 20.07.2021
Николай Шульгинов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие энергетики города
Павел Сорокин: 19.07.2021
Павел Сорокин: "Выход России на рынок немагнитной стали - большой шаг вперед в части импортозамещени...
Андрей Белоусов провёл заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту 19.07.2021
Андрей Белоусов провёл заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту
Эта новость часть сюжета Сколково
Другие новости сюжета:
07.12.2017
От Калининграда до Сахалина: в России пройдет крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов
15.10.2010
Ученые обсуждают прокладку сверхпроводящей линии из Москвы в "Сколково"
17.05.2011
Энергоснабжение иннограда Сколково будет осуществляться за счет ВИЭ
16.06.2016
В Сколково будет создан НИОКР-центр "Газпром нефти"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - Маркетплейсеры!
+