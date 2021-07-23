Вскоре начнется капитальный ремонт тринадцатикилометрового участка автомобильной дороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь, который завершится до ноября 2023 года, сообщает RosTender.info. Работы пройдут на участке км 468+000 – км 481+000 в Ставропольском крае. Объявлен тендер, заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

Подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассу, заменить водопропускные трубы, произвести капитальный ремонт автомобильной дороги, устроить автопавильоны и тротуары, обустроить дорогу, организацию и безопасность движения. Гарантийный срок земляного полотна составит 8 лет, основания дорожной одежды и водопропускных труб – 6 лет, дорожные знаки – 10 лет. Гарантия на барьерное ограждение, сигнальные столбики и разметку термопластиком составляет 5 лет, 2 года и 1 год соответственно.

С победителем тендера, заявки на участие в котором принимают до 13 августа, заключат контракт на 1,6 млрд. Источником финансирования послужит федеральный бюджет.

