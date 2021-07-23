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В шведских дата-центрах будет установлено инновационное цифровое решение, позволяющее отслеживать происхождение потребляемой электроэнергии в круглосуточном режиме

В шведских дата-центрах будет установлено инновационное цифровое решение, позволяющее отслеживать происхождение потребляемой электроэнергии в круглосуточном режиме

23 июля 2021, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания-оператор шведских дата-центров Conapto заключила договор с энергокомпанией Vattenfall о внедрении инновационного цифрового решения 24/7 Matching*. Данное цифровое решение обеспечит клиентам Vattenfall абсолютную прозрачность мониторинга потребления электроэнергии из ВИЭ и позволит гарантировать исполнение взятых на себя обязательств по использованию исключительно «зеленой» электроэнергии.

Цифровое решение разработано совместно Vattenfall и Microsoft и, после успешного тестирования в 2019 г., было представлено на рынке**. Таким образом, с 1 ноября 2021 г.Conapto станет первой компанией (после Microsoft, чьи дата-центры в Швеции уже оснащены 24/7 Matching), внедрившей данное цифровое решение, 24/7 Matching функционирует на базе программной платформы Microsoft Azure IoT Central*** и обеспечивает сопоставление почасовых данных о производстве электроэнергии принадлежащими Vattenfal объектами ветровой и солнечной генерации с данными интеллектуальных счетчиков (smart meters) электроэнергии в режиме реального времени в течение 24 часов 7 дней в неделю. Среди основных преимуществ 24/7 Matching разработчики выделяют возможность для поставщиков электроэнергии почасового мониторинга спроса на электроэнергию, произведенную из ВИЭ, и своевременному принятию мер по сглаживанию пиков потребления. Потребителям в свою очередь становятся доступны данные об объемах и источниках потребляемой ими электроэнергии в круглосуточном режиме.

Conapto, которая придерживается целей устойчивого развития по всей производственной цепочке, для подтверждения происхождения электроэнергии из ВИЭ, обеспечивающей электроснабжение дата-центров компании в шведских городах Сатра и Соллентуна, уже более 10 лет применяет «зеленые» сертификаты (Guarantees of Origin). По словам главного исполнительного директора Conapto Хокана Бьёрклунда, внедрение 24/7 Matching обеспечит возможность отслеживания объемов и источника, потребляемой дата-центрами электроэнергии, в режиме реального времени, а также обеспечит возможность корректировать текущее электропотребление в целях его оптимизации по типам производителей электроэнергии. Сотрудничество с Vattenfall, таким образом, будет способствовать Conapto в выполнении своих климатических обязательств.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy, официальный сайт Vattenfall

* https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/24-7-matching/#contact-us 

** https://www.youtube.com/watch?v=Vu0cx02ZpQ0 

*** https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/iot-central/

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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