26 июля в 11.00 состоится семинар «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?». Трансляция будет на платформе Zoom и в YouTube.

Сессия 1 «Последствия введения СВАМ и меры политики по их смягчению» пройдет в 11:00 – 13:30.

Основные вопросы для обсуждения:

Как Россия должна реагировать на низкоуглеродную трансформацию глобальной экономики?

Каковы основные характеристики принятой в ЕС модели СВАМ?

Какие эффекты от СВАМ ожидает ЕС?

Как могут различаться краткосрочные и долгосрочные эффекты для российского экспорта?

Какие меры государственной политики нужно принять для смягчения эффекта от СВАМ?

Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд государства.

Нужно ли в России вводить цену на углерод и какой может быть динамика цен?

Если вводить, то как? В форме налога на углерод, налога только на охваченные СВАМ продукты, создания рынка торговли квотами?

Участники - Игорь Башмаков, Анатолий Чубайс, Андрей Марку, Петр Бобылев, Милан Элкербут, Луиз ван Шайк.

Сессия 2 «Последствия введения СВАМ для экономики России и российского бизнеса» пройдет в 14:00 – 16:00.

Основные вопросы для обсуждения:

Что осталось неясным для бизнеса в принятом механизме СВАМ?

Есть ли в принятом механизме СВАМ элементы дискриминации российского бизнеса?

Каковы первоначальные оценки бизнесом возможных потерь или выгод от введения СВАМ?

Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд бизнеса.

Какой помощи и поддержки ждет бизнес от государства для минимизации потерь от введения СВАМ?

Готовы ли российские компании к раскрытию информации об «углеродном следе» в рамках СВАМ?

В каком состоянии находится бенчмаркинг по уровню удельных выбросов ПГ по товарным группам, охваченным СВАМ?

Каковы будут макроэкономические последствия для России от введения модели СВАМ?

Как повлияет принятая модель на российский экспорт товаров, охваченных СВАМ?

Участники - Дмитрий Скобелев, Юлия Шабала, Сергей Честной, Александр Широв, Александр Григорьев, Иван Хомутов.

Во время семинара будет обеспечен синхронный перевод.

Проект программы семинара доступен по ссылке.

Ссылка на семинар в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84279732220.

Ссылки на YouTube: