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26 июля состоится семинар "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?"

26 июля состоится семинар Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?

23 июля 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 3 мин
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26 июля в 11.00 состоится семинар «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?». Трансляция будет на платформе Zoom и в YouTube.

Сессия 1 «Последствия введения СВАМ и меры политики по их смягчению» пройдет в 11:00 – 13:30. 

Основные вопросы для обсуждения:

  • Как Россия должна реагировать на низкоуглеродную трансформацию глобальной экономики?
  • Каковы основные характеристики принятой в ЕС модели СВАМ?
  • Какие эффекты от СВАМ ожидает ЕС?
  • Как могут различаться краткосрочные и долгосрочные эффекты для российского экспорта?
  • Какие меры государственной политики нужно принять для смягчения эффекта от СВАМ?
  • Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд государства.
  • Нужно ли в России вводить цену на углерод и какой может быть динамика цен?
  • Если вводить, то как? В форме налога на углерод, налога только на охваченные СВАМ продукты, создания рынка торговли квотами?

Участники - Игорь Башмаков, Анатолий Чубайс, Андрей Марку, Петр Бобылев, Милан Элкербут, Луиз ван Шайк.

Сессия 2 «Последствия введения СВАМ для экономики России и российского бизнеса» пройдет в 14:00 – 16:00.

Основные вопросы для обсуждения:

  • Что осталось неясным для бизнеса в принятом механизме СВАМ?
  • Есть ли в принятом механизме СВАМ элементы дискриминации российского бизнеса?
  • Каковы первоначальные оценки бизнесом возможных потерь или выгод от введения СВАМ?
  • Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд бизнеса.
  • Какой помощи и поддержки ждет бизнес от государства для минимизации потерь от введения СВАМ?
  • Готовы ли российские компании к раскрытию информации об «углеродном следе» в рамках СВАМ?
  • В каком состоянии находится бенчмаркинг по уровню удельных выбросов ПГ по товарным группам, охваченным СВАМ?
  • Каковы будут макроэкономические последствия для России от введения модели СВАМ?
  • Как повлияет принятая модель на российский экспорт товаров, охваченных СВАМ?

Участники - Дмитрий Скобелев, Юлия Шабала, Сергей Честной, Александр Широв, Александр Григорьев, Иван Хомутов.

Во время семинара будет обеспечен синхронный перевод.

Проект программы семинара доступен по ссылке.

Ссылка на семинар в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84279732220.

Ссылки на YouTube:

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Источник: РНК СИГРЭ

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