26 июля в 11.00 состоится семинар «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?». Трансляция будет на платформе Zoom и в YouTube.
Сессия 1 «Последствия введения СВАМ и меры политики по их смягчению» пройдет в 11:00 – 13:30.
Основные вопросы для обсуждения:
- Как Россия должна реагировать на низкоуглеродную трансформацию глобальной экономики?
- Каковы основные характеристики принятой в ЕС модели СВАМ?
- Какие эффекты от СВАМ ожидает ЕС?
- Как могут различаться краткосрочные и долгосрочные эффекты для российского экспорта?
- Какие меры государственной политики нужно принять для смягчения эффекта от СВАМ?
- Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд государства.
- Нужно ли в России вводить цену на углерод и какой может быть динамика цен?
- Если вводить, то как? В форме налога на углерод, налога только на охваченные СВАМ продукты, создания рынка торговли квотами?
Участники - Игорь Башмаков, Анатолий Чубайс, Андрей Марку, Петр Бобылев, Милан Элкербут, Луиз ван Шайк.
Сессия 2 «Последствия введения СВАМ для экономики России и российского бизнеса» пройдет в 14:00 – 16:00.
Основные вопросы для обсуждения:
- Что осталось неясным для бизнеса в принятом механизме СВАМ?
- Есть ли в принятом механизме СВАМ элементы дискриминации российского бизнеса?
- Каковы первоначальные оценки бизнесом возможных потерь или выгод от введения СВАМ?
- Каковы стратегии оптимизации платежей по СВАМ? Взгляд бизнеса.
- Какой помощи и поддержки ждет бизнес от государства для минимизации потерь от введения СВАМ?
- Готовы ли российские компании к раскрытию информации об «углеродном следе» в рамках СВАМ?
- В каком состоянии находится бенчмаркинг по уровню удельных выбросов ПГ по товарным группам, охваченным СВАМ?
- Каковы будут макроэкономические последствия для России от введения модели СВАМ?
- Как повлияет принятая модель на российский экспорт товаров, охваченных СВАМ?
Участники - Дмитрий Скобелев, Юлия Шабала, Сергей Честной, Александр Широв, Александр Григорьев, Иван Хомутов.
Во время семинара будет обеспечен синхронный перевод.
Проект программы семинара доступен по ссылке.
Ссылка на семинар в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84279732220.
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Источник: РНК СИГРЭ