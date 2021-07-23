На создание типового клинического центра ионной терапии в городе Протвино (Московская область) при Институте физики высоких энергий будет выделено почти 4,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В центре планируется разместить специализированный углеродный синхротрон. Такие устройства используются для лечения широкого спектра онкологических заболеваний. На установке будут испытаны новейшие методики лучевой терапии, которые в дальнейшем начнут применять по всей стране.

Уточняется, что 3,5 млрд из этой суммы пойдёт на изготовление, сборку и установку высокотехнологичного оборудования, 143 млн рублей – на проектные работы. Часть средств также направят на реконструкцию здания для размещения аппаратуры. Начало эксплуатации центра намечено на 2025 год.

Одновременно утверждено постановление о выделении 1,83 млрд рублей на создание комплекса протонной лучевой терапии в Москве на базе Курчатовского института. Эта технология также применяется при лечении сложных опухолей. Как и центр в Протвино, новый комплекс планируется открыть в 2025 году.

Принятые решения позволят активнее применять передовые отечественные технологии в борьбе со сложными заболеваниями, повысят доступность высокотехнологичных методов лечения для граждан.