Протоколом № IП-113/21 от 16.07.2021 г. продлен срок действия Заключения аттестационной комиссии от 28.06.2016 № IЗ-76/6 на кабели оптические самонесущие типа ОКСН марок ДС, ДСт (трекингостойкое исполнение) с МДРН (с максимально допустимой растягивающей нагрузкой) до 100 кН производства АО «ОФС РУС ВОКК» совместно со спиральными натяжными зажимами типа НСО-А и поддерживающими зажимами типа ПСО-Б производства ООО «МЗВА».

В соответствии с Заключением аттестационной комиссии кабели оптические самонесущие диэлектрические марок ДС, ДСт совместно со спиральными натяжными зажимами типа НСО-А и поддерживающими зажимами типа ПСО-Б производства ООО «МЗВА» соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.