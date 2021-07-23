Российское ядерное топливо третьего поколения РК-3 для реакторов ВВЭР-440 успешно завершило пятый цикл облучения на энергоблоке №4 Кольской АЭС в Мурманской области.

Во время плановой перегрузки топлива был выполнен телевизионный осмотр облученного топлива с помощью специализированного оборудования, который показал, что после пяти циклов облучения все сборки РК-3 сохраняют свою изначальную геометрию, все тепловыделяющие элементы (твэлы) – герметичны. «Повреждений и формоизменений элементов рабочих кассет не выявлено», - отмечается Акте, подписанном со стороны Кольской АЭС.

Отличие рабочей кассеты РК-3 от предыдущих поколений топлива для ВВЭР-440 – усовершенствованная конструкция, которая позволила улучшить эффективность топливоиспользования, то есть объем производства тепловой энергии в реакторе, и как следствие – эффективность работы энергоблока.

Топливо РК-3 является прототипом модификации РК-3+, интерес к которой проявляют зарубежные заказчики. Для операторов зарубежных АЭС внедрение такого топлива является возможностью для перехода к эксплуатации энергоблоков на повышенной тепловой мощности (если такая эксплуатация не была обоснована ранее), а также увеличения длительности топливного цикла, что существенно повышает экономическую эффективность работы электростанции.

«Успешный опыт эксплуатации топлива ВВЭР-440 третьего поколения – важный фактор для развития экспорта этой продукции. При том, что стандартный цикл эксплуатации кассет ВВЭР-440 – 5-6 лет, на Кольской АЭС, которая работает в изолированной энергосистеме на пониженной мощности, топливо выгорает не так быстро, и у нас есть возможность дополнительно продлевать его облучение. При этом сами сборки сохраняют свою целостность и геометрию, что подтверждает надежность конструкции топлива. Это уже вторая партия топлива РК-3, которая проходит облучение в коммерческом реакторе, обеспечивая референтность топлива», - отметил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

В настоящее время АО «ТВЭЛ» реализует несколько параллельных проектов разработки, обоснования и внедрения новых решений по ядерному топливу и топливному циклу для реакторов ВВЭР-440. Каждый проект уникален с технической точки зрения, учитывает индивидуальные требования заказчиков и стратегии их топливных циклов.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru