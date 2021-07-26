Дочернее подразделение EDF Renewables в Великобритании – компания Pivot Power – и финская технологическая компания Wartsila* планируют реализовать два совместных проекта строительства крупномасштабных систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) в городах Ковентри (Coventry) и Сэндвелл (Sandwell), в графстве Уэст-Мидлендс (West Midlands).

Суммарная мощность двух СНЭЭ составит 100 МВт, а энергоемкость – 200 МВт*ч, что достаточно для электроснабжения 200 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Начало строительства СНЭЭ в Сэндвелле запланировано на 4 квартал 2021 г., а в Ковентри – на 1 квартал 2022 г. Ожидается, что строительство СНЭЭ сыграет ключевую роль в реализации планов по достижению нулевого уровня выбросов CO2 в графстве Уэст-Мидлендс к 2041 г. и поможет ускорить поэтапный вывод из эксплуатации угольных и газовых электростанций.

Компания Wartsila предоставит свою цифровую программную платформу GEMS Digital Energy Platform, обеспечивающую реагирование СНЭЭ на колебания нагрузки генерации и потребления в энергосистеме в режиме реального времени.

Проекты строительства СНЭЭ в Сэндвелле и Ковентри являются частью национальной программы – Energy Superhubs programme, в рамках которой Pivot Power планирует построить по всей Великобритании сеть накопителей энергии в составе 40 СНЭЭ общей мощностью 2 ГВт. СНЭЭ будут интегрирована в сетевую инфраструктуру, управляемую британским энергохолдингом National Grid. Целью Energy Superhubs programme является поддержка энергетического перехода Великобритании и оперативного реагирования на экстремальные климатические условия, а также поддержка планов британских городов и населенных пунктов по сокращению вредных выбросов и улучшению качества воздуха. Финансовую поддержку в реализации программы оказывает UK Research and Innovation (UKRI) – государственная организация, отвечающая за исследования и инновации.

Первый проект Pivot Power в рамках национальной программы создания энергетических суперцентров – Energy Superhubs – реализуется в г. Оксфорд. Проект, получивший название Energy Superhub Oxford – новаторский проект, разрабатываемый в партнерстве с городским советом Оксфорда – Oxford City Council. В рамках проекта планируется объединение станций быстрой подзарядки электромобилей, СНЭЭ, низкоуглеродных систем отопления и интеллектуальных технологий управления энергосистемой. Ожидается, что реализация проекта Energy Superhub Oxford позволит снизить объем ежегодных выбросов СО2 на 10 тыс. тонн.

По заявлению Pivot Power сеть СНЭЭ, которую планирует построить компания, сможет обеспечить почти 10% суммарной мощности СНЭЭ, необходимых энергосистеме Великобритании для достижения целей по нулевым выбросам СО2 к 2050 г., и поможет в создании более интеллектуальной и гибкой сетевой инфраструктуры.

Информационно-аналитический ресурс SEi

* Wärtsilä – мировой лидер в области интеллектуальных технологий и поставщик комплексных решений по оптимизации жизненного цикла морского и энергетического оборудования. Штаб-квартира компании расположена в Финляндии. Wärtsilä имеет свыше 200 представительств более чем в 80 странах мира. Проекты включают в себя гибкие электростанции, системы управления энергопотреблением и хранилища, а также услуги в течение всего жизненного цикла, которые обеспечивают повышенную эффективность и гарантированную производительность. Wärtsilä реализовала проекты общей мощностью 72 ГВт в 180 странах мира.