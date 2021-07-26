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Объявлен тендер на проведение геотехнических изысканий морского дна в месте прокладки трансграничного HDVC соединения между Великобританией и Бельгией

Объявлен тендер на проведение геотехнических изысканий морского дна в месте прокладки трансграничного HDVC соединения между Великобританией и Бельгией

26 июля 2021, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, HDVC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системные операторы Великобритании (National Grid ESO, NGESO) и Бельгии (Elia) объявили о начале тендерных процедур на проведение геотехнических изысканий в рамках проекта строительства многоцелевого электрического соединения (multipurpose interconnector)* Nautilus между Бельгией и Великобританией.

Nautilus – трансграничное HDVC соединение напряжением 400 кВ и пропускной способностью 1 400 МВт – обеспечит значительное увеличение перетоков электроэнергии между энергосистемами двух стран** и будет способствовать большей интеграции ВИЭ-генерации в энергосистемы Бельгии и Великобритании. NGESO и Elia в рамках разработки предложений по трассе прохождения соединения Nautilus определили, что длина HDVC соединения составит примерно 200 км. В целях выбора оптимальной трассы прохождения соединения необходимо провести исследования морского дна в предполагаем месте прокладки подводного кабеля.

Тендер на проведение геотехнических изысканий разделен на 4 лота. 2 лота включают геотехнические изыскания морского дна в месте прокладки подводного кабеля и на глубине 3-10 м ниже поверхности на мелководных участках. Другие 2 лота включают геотехнические изыскания на участках с глубинами моря от 50 м до 100 м. По условиям тендера продолжительность геотехнических изысканий морского дна составит 12 месяцев. Контракты на проведение изысканий с победителями тендера будут заключены в 2022 г. или в 2023 г.

В Великобритании проекту строительства соединения Nautilus присвоен статус инфраструктурного проекта национального значения (Nationally Significant Infrastructure Project, NSIP). Проект также включен в список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI). Как ожидается, окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято в 2024 - 2025 гг., а ввод соединения Nautilus в эксплуатацию запланирован на 2028 г.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore, официальный сайт National Grid

* Multipurpose interconnector (MPI) – межсистемное соединение нового поколения, обеспечивающее подключение нескольких шельфовых ВЭС и сокращение объектов береговой сетевой инфраструктуры.

** 3 В начале 2019 г. введено в эксплуатацию первое HDVC соединение NemoLink между энергосистемами Великобритании и Бельгии.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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