Prysmian соединяет Европу и Азию

Компания Prysmian Group, мировой лидер в области энергетических кабельных систем, получила контракт на общую сумму около 140 миллионов евро от турецкой компании TEIAS на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию двух высоковольтных подводных кабельных линий электропередачи: между Европой и Азией и через залив Измит в Азии. Завершение обоих контрактов ожидается к 2023 году.

ДВА БОЛЬШИХ ПРОЕКТА PRYSMIAN

Первый проект — «Дарданеллы III» — включает проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию третьей высоковольтной подводной силовой кабельной линии между Европой и Азией через пролив Дарданеллы в Турции. Кабельная линия длиной 4,2 км (4 км под водой и 0,2 км на суше), включает в себя двойной контур мощностью 1000 МВт для каждого контура. Второй проект — через залив Измит — включает проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию высоковольтного подводного силового кабеля, который будет установлен рядом с мостом Осман Гази в заливе Измит, Турция. Кабельная линия состоит из двух контуров мощностью 1000 МВт для каждого контура протяженностью 14 км (4 км под водой и 10 км на суше). Оба объекта дополнят другие проекты Prysmian, которые компания выполнила за последнее время для TEIAS (Дарданеллы II и Дарданеллы I).

Участие в этих проектах подтверждает безусловное лидерство Prysmian в подводных кабельных системах, а так же опыт, полученный на этих объектах, позволит стать ключевым игроком в реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение надежности энергосистемы Турции и обеспечение надежных и экономически эффективных потоков электроэнергии между Азией и Европой.

Каждая силовая линия включает в себя два одножильных кабеля HVAC (High Voltage Alternating Current) 400 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и проволочной броней. Подводные кабели будут производиться в центре передового опыта Prysmian в Пиккале (Финляндия), в то время как наземные кабели будут выпускаться в Гроне (Франция).