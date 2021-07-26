Группа Компаний ЭНТЕЛ – ведущий российский производитель источников бесперебойного питания, низковольтного оборудования и решений для гарантированного энергоснабжения. Поставками и пуско-наладкой решений ГК ЭНТЕЛ занимается компания Юниджет - www.uni-jet.com

Главные качества решений ЭНТЕЛ – это высокая надежность и универсальность.

В линейку источников бесперебойного питания компании входят решения под любые нужды современных предприятий: объектов транспортной инфраструктуры, банков и административных учреждений, производств, больниц, организаций в сферах обработки данных и телекоммуникации.

Решения для офисного применения

ЭНТЕЛ LPB – это простые в эксплуатации, недорогие линейно-интерактивные ИБП. Имеют небольшие габариты, хорошо подходят для защиты сетевой инфраструктуры офисов, периферийного оборудования, рабочих станций, домашних ПК, хранилищ данных. Мощность – от 400 ВА до 3000 ВА. ИБП серии ЭНТЕЛ LPB-U могут быть установлены в обычную серверную стойку в качестве 1U-модуля. Доступны модели как с внешними, так с и внутренними аккумуляторными батареями.

Решения для серверов и дата-центров, в т.ч. модульные

ЭНТЕЛ SPB-U – это линейка ведущих в классе решений с двойным преобразованием (онлайн), c возможностью установки в 19-дюймовую серверную стойку. Обладает мощностью от 1 кВА до 10 кВА и коэффициентом выходной мощности 0,9 или 1. Эти ИБП предназначены защиты небольших вычислительных комплексов, серверных помещений, телекоммуникационного оборудования, различных инфраструктур и нетребовательных промышленных потребителей. ЭНТЕЛ SPB-S – старшая модификация линейки, до 20 кВА в серверную стойку в виде одного 4U или 6U модуля.

ЭНТЕЛ IPS – модульные решения ЭНТЕЛ, представленное многими модификациями (IPS-S2, IPS-M, IPX2 и т.д.), обладающие впечатляющими показателями эффективность и гибкостью наращивания мощности. Разработаны для серьезных нагрузок: работе в ЦОД, главной энергетической инфраструктуре промышленных и офисных предприятий. Мощность систем – до 800 кВА в стойку, поддержка резервирования N+X, «горячей» замены модулей и наращивания мощности. Обладают продвинутой системой мониторинга и управления, для бесшовной интеграции в узлы дата-центров. Построены по принципу децентрализованной архитектуры: в ИБП отсутствует единая точка отказа. В составе систем IPS-LIFE могут быть укомплектованы современными литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторными батареями, существенно повышая показатели времени автономной работы и надежности бесперебойного питания.

Решения для применения в промышленности, на объектах энергетики, в инфраструктуре зданий

ЭНТЕЛ MPB – новейшее решение в линейке моноблочных ИБП, сочетающее компактность более младших решений (линейки ЭНТЕЛ SPB) и производительность старших (MPX). Имеют мощность от 10 кВА до 200 кВА, просты в установке и настройке, обеспечивают высокий уровень надежности для самого широкого спектра приложений – от защиты серверов и телекома до производственного оборудования на линиях предприятий.

ЭНТЕЛ MPX – моноблочные ИБП мощностью от 10 кВА до 400 кВА, в корпусах самого разного размера, с возможностью установки аккумуляторных батарей в модели до 40 кВА включительно. Это наиболее распространенные и гибкие решения от производителя, которые находят применения в административных учреждениях, торгово-развлекательных и выставочных центрах, на малых и средних промышленных предприятиях. Обеспечивают надежную защиту систем безопасности, освещения, вентиляции, и аварийных служб (в частности, пожаротушения). Для более узкоспециальных промышленных приложений существует модификация ЭНТЕЛ MPX-I 220 В DC.

ЭНТЕЛ HPX – моноблочные ИБП с максимальным уровнем надежности и производительности. Обеспечивают высокие уровни КПД и перегрузочной способности (один час при 110% нагрузке), мощность до 800 кВА при единичном коэффициенте мощности (до 6,4 мВт в параллель). Эти решения применяются на подстанциях и ТЭЦ, крупных отраслевых предприятиях, на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, на объектах оборонного комплекса страны. Модифицированная версия ЭНТЕЛ HPX-Z применяется для защиты крупного медицинского оборудования (аппараты КТ и МРТ).

Подробнее о промышленных решениях вы можете ознакомиться на нашем сайте, в специальном разделе - https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/promyishlennyie-ibp/

Промышленные решения ЭНТЕЛ могут быть не только оборудованы большим количеством разных опций (датчики, сетевые платы, сейсмическая защита и дополнительная защита класса IP и т.д.), но и разработаны под конкретный объект. Поскольку сборка решений происходит на территории России силами собственного завод-изготовителя («Завода инновационных технологий – ЗИТ»), состав и характеристики конечного решения могут изменяться индивидуально по требованию заказчика.

Все производимое оборудование имеет необходимые сертификаты безопасности и соответствия ГОСТ, а также ведомственные сертификаты «Транснефть», «Россети», «Роскосмос» и других.

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