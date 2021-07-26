 
Контракты

В Хабаровском крае выделят 533 млн рублей на защиту правого берега Силинки

В Хабаровском крае выделят 533 млн рублей на защиту правого берега Силинки

26 июля 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края ищет подрядчика для инженерной защиты правого берега реки Силинка в городе Комсомольск-на-Амуре, сообщает RosTender.info.

Работы будут проходить в центральном округе Комсомольска-на-Амуре в районе нового моста через реку, частично вдоль существующей дамбы золоотвала. В соответствии с технической частью документации, для отвода грунтовых, ливневых и талых вод в реке необходимо организовать комплекс локальных очистных сооружений. Работы включат в себя русловые расчистки, сооружение дамбы и системы водоотведения. Подрядчику предстоит устроить три насосные станции перекачки, усилить крепление дамбы на участках, наиболее подверженных размыву, благоустроить территорию и восстановить затрагиваемое дорожное покрытие. Проектная документация разработана АО «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтанс».

Ожидается, что работы завершатся не позднее ноября 2022 года. С победителем тендера заключат контракт на 533 млн рублей, его выберут после 3 августа. Источником финансирования послужит бюджет Хабаровского края.

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Источник: Ростендер

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