Вложения в развитие систем теплоснабжения в городе Белово в Кемеровской области, где степень износа коммунальных сетей более 60%, с 2020 по 2029 год составят порядка 3,5 млрд рублей, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что Белово попало в число четырех городов страны, где будет проведено масштабное обновление коммунальной инфраструктуры до 2022 года. Программа рассчитана на малые города, где степень износа сетей составляет более 60%. Шесть неэффективных угольных котельных будут выведены из эксплуатации, а потребителей переключат на тепло Беловский ГРЭС.

"Общий объем инвестиций в развитие систем теплоснабжения Белова с 2020 по 2029 годы составит 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За последние три года в Белове в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса построили и обновили 2 тыс. объектов, ввели в эксплуатацию 76 тыс. кв. метров жилья, отремонтировали 67 дворов, 17 км водопроводных и 12 км тепловых сетей.