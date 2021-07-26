На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.

На этой неделе аналогичное решение было принято по скважинам на территории Крыма. На их обвязку из резервного фонда выделили 222 млн рублей.

Правительство активно работает над решением проблемы подачи воды в Крыму и Севастополе. Так, ранее был утверждён план по обеспечению надёжного водоснабжения полуострова общей стоимостью 48 млрд рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры – водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.