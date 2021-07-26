 
Контракты

В Московском районе Петербурга проведут реконструкцию наружного освещения

В Московском районе Петербурга проведут реконструкцию наружного освещения

26 июля 2021, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: gorsreda-spb.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
276

В Московском районе проведут реконструкцию электросетей и устройство наружного освещения. СПб ГБУ "Ленсвет" разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. По итогам конкурса планируется определить исполнителя проекта.

На работы выделено более 15,4 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Сумма рассчитана на 2 года. Так, лимит финансирования в  2021 году составит 13,6 млн. рублей, в 2022 году — 1,8 млн. рублей. 

Согласно документации, замена освещения пройдет на Звездой улице. В рамках подготовительных работ подрядчику предстоит вырубить деревья и кустарники, произвести снос сооружений, попавших в зону реконструкции, а также разработать грунт. На следующем этапе будет демонтировано старое оборудование и установлены новые светодиодные светильники. Планируется, что их количество составит 71 штуку. Завершатся работы восстановлением озеленения, асфальтовой покрытия, тротуарной плитки, набивных дорожек и металлических ограждений.

Завершить реконструкцию наружного освещения на объекте планируют не позднее 30 июня 2022 года. Заявки от компаний, желающий заняться выполнение работ на объекте, принимают до 5 августа.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: gorsreda-spb.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
26.07.2021
"Татнефть" обустроит участок разработки Лангуевского месторождения
В ЯНАО ищут подрядчика для строительства набережной в Тарко-Сале за 1,2 миллиарда 26.07.2021
В ЯНАО ищут подрядчика для строительства набережной в Тарко-Сале за 1,2 миллиарда
В Хабаровском крае выделят 533 млн рублей на защиту правого берега Силинки 26.07.2021
В Хабаровском крае выделят 533 млн рублей на защиту правого берега Силинки
В Уссурийске построят дом на 99 квартир для переселенцев из аварийного жилья 26.07.2021
В Уссурийске построят дом на 99 квартир для переселенцев из аварийного жилья
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно