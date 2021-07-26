В Московском районе проведут реконструкцию электросетей и устройство наружного освещения. СПб ГБУ "Ленсвет" разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. По итогам конкурса планируется определить исполнителя проекта.

На работы выделено более 15,4 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Сумма рассчитана на 2 года. Так, лимит финансирования в 2021 году составит 13,6 млн. рублей, в 2022 году — 1,8 млн. рублей.

Согласно документации, замена освещения пройдет на Звездой улице. В рамках подготовительных работ подрядчику предстоит вырубить деревья и кустарники, произвести снос сооружений, попавших в зону реконструкции, а также разработать грунт. На следующем этапе будет демонтировано старое оборудование и установлены новые светодиодные светильники. Планируется, что их количество составит 71 штуку. Завершатся работы восстановлением озеленения, асфальтовой покрытия, тротуарной плитки, набивных дорожек и металлических ограждений.

Завершить реконструкцию наружного освещения на объекте планируют не позднее 30 июня 2022 года. Заявки от компаний, желающий заняться выполнение работ на объекте, принимают до 5 августа.