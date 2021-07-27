Peoples Natural Gas (PNG) – крупнейшая газораспределительная компания в Пенсильвании – завершила установку микросети (microgrid) для электроснабжения международного аэропорта Питтсбурга (округ Аллегейни, штат Пенсильвания, США). Это первый в мире (в авиационной отрасли) проект внедрения микросети в энергоснабжение инфраструктуры аэропорта в целях повышения энергоэффективности и обеспечения энергетической самодостаточности аэропорта Питтсбурга за счет использования «чистых» источников энергии.

Микросеть, в составе 5 газопоршневых установок Jenbacher мощностью 4 МВт каждая и 9 360 солнечных панелей суммарной выходной мощностью свыше 20 МВт способны обеспечить энергоснабжение более 13 тыс. жилых домов. В настоящее время максимум нагрузки аэропорта Питтсбурга составляет около 14 МВт. Микросеть позволит полностью обеспечить энергоснабжение всей инфраструктуры аэропорта, включая терминалы, аэродром и отели Hyatt и Sunoco. Аэропорт при этом останется подключенным к электрической сети общего пользования в операционной зоне системного оператора штатов Восточного побережья США PJM Interconnection* для обеспечения резервного питания, а также экспорта излишков выработанной электроэнергии.

Реализация проекта осуществлялась в рамках 20-летнего контракта, заключенного в 2019 г. администрацией аэропорта с PNG. Контрактом предусмотрено строительство, техническое обслуживание и эксплуатация микросети. Помимо повышения надежности энергоснабжения, создание микросети позволит снизить затраты на оплату электроэнергии для администрации аэропорта и арендаторов. Строительные работы по проекту были начаты в 2020 г. и завершены в соответствии с графиком, несмотря на пандемию COVID-19. PNG реализовывала проект в сотрудничестве с компаниями CNX Resources, IMG Energy Solutions, EIS Solar, PJ Dick, LLI Engineering и Duquesne Light Company.

Крупномасштабные отключения электроэнергии, ставшие причиной отмены многих рейсов и изменения расписания полетов, послужили поводом к рассмотрению местными органами власти и специализированными организациями вопроса повышения надежности электроснабжения аэропортов по всей стране. Создание микросети в аэропорту Питтсбурга является первым примером внедрения инфраструктуры интеллектуального энергоснабжения (smart power infrastructure) и может стимулировать дальнейшее развертывание микросетей в авиационной отрасли.

Информационно-аналитический ресурс Power Engineering

* Операционная зона PJM Interconnection включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.