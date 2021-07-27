На автодорогах трех районов Новгородской области пройдет ремонт

Ремонтные работы пройдут на автомобильных дорогах в Батецком, Новгородском и Шимском муниципальных районах Новгородской области, сообщает RosTender.info.

Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» объявило тендер. Победителю предстоит провести ремонтные работы на участках дорог Великий Новгород – Луга, Великий Новгород - Луга - Мойка - Новое Овсино, Медведь – Менюша, Подгощи - Верещино - Шимск - Старая Русса – Холм и Юго - западный обход Великого Новгорода. Работы завершатся не позднее октября 2023 года. Гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит 4 года, на дорожные знаки – 10 лет, на водопропускные трубы и дорожную разметку – 6 лет и 1 год соответственно.

Подать заявки на участие в тендере можно до 11 августа. Начальная цена контракта составляет 999 млн рублей. Источником финансирования послужат средства областного и федерального бюджетов.