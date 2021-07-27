Компания "Норникель" и ее дочернее предприятие АО "Кольская ГМК" объявили конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции нового микрорайона в Мончегорске Мурманской области, сообщил во вторник руководитель Кольской ГМК Евгений Борзенко на онлайн пресс-конференции, посвященной началу конкурса. Строительство нового микрорайона на 2000 квартир с полной социальной инфраструктурой планируют закончить к 2028 году.

В связи с модернизацией производства и строительством новых мощностей Кольской ГМК в Мурманской области планируется дополнительно привлечь специалистов со всей России.

"Понимание того, что свободный рынок жилья в городе практически исчерпан, а это один из очень важных факторов молодых и высокопрофессиональных кадров, и привело нас к решению о необходимости строительства собственного микрорайона Кольской ГМК в Мончегорске", - сказал Борзенко.

Новый микрорайон планируют построить в южной части Мончегорска на площади в 13 га. В жилой фонд города введут дополнительно 2000 квартир для новых сотрудников компании.

"Это примерный прогноз численности персонала, который нам необходимо будет привлекать дополнительно на территорию в связи с нашими планами развития. Мы строим современные, высокотехнологичные заводы. Нам потребуется изменение качества персонала. Его придется привлекать и искать по всей территории России. Для привлечения молодых иногородних специалистов, не имеющих своего жилья, мы и будем реализовывать этот проект", - добавил руководитель компании.

Открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции нового микрорайона в Мончегорске завершится в декабре 2021 года. Жюри выберет трех победителей. Общий призовой фонд конкурса - более 7 млн. рублей.

В июле сообщалось, что "Норникель" построит в Мончегорске Мурманской области завод по производству меди за 106 млрд рублей. Проект с рабочим названием "Большая медь", практическую реализацию которого планируют начать в 2022 году, это новое медное производство, которое будет построено вместо закрытого весной устаревшего цеха в Мончегорске. По планам компании, он вдвое увеличит выпуск меди.