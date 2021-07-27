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Определен подрядчик на строительство школы в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово

Определен подрядчик на строительство школы в ЖК Гусарская баллада в Одинцово

27 июля 2021, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: msk.mosreg.ru

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Определен подрядчик на строительство школы в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово. По итогам проведения аукциона контракт на строительство заключен с АО «Монолитное строительное управление №1». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 2200 учеников. Современная, оборудованная всем необходимым для учебы и занятий спортом школа станет самым большим образовательным центром в Подмосковье.

«Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», - заключил глава ведомства.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

ЖК «Гусарская баллада» — бывший проблемный объект долевого строительства. К 2019 году ключи от квартир там получили свыше 1 тыс. человек.

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Источник: msk.mosreg.ru

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