Определен подрядчик на строительство школы в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово. По итогам проведения аукциона контракт на строительство заключен с АО «Монолитное строительное управление №1». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 2200 учеников. Современная, оборудованная всем необходимым для учебы и занятий спортом школа станет самым большим образовательным центром в Подмосковье.

«Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», - заключил глава ведомства.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

ЖК «Гусарская баллада» — бывший проблемный объект долевого строительства. К 2019 году ключи от квартир там получили свыше 1 тыс. человек.