Эксперт.Аналитика.СВАМ или таможенный углеродный налог?
27 июля 2021, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: msk.mosreg.ru
Определен подрядчик на строительство школы в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово. По итогам проведения аукциона контракт на строительство заключен с АО «Монолитное строительное управление №1». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Согласно проектной документации, четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 2200 учеников. Современная, оборудованная всем необходимым для учебы и занятий спортом школа станет самым большим образовательным центром в Подмосковье.
«Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», - заключил глава ведомства.
Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
ЖК «Гусарская баллада» — бывший проблемный объект долевого строительства. К 2019 году ключи от квартир там получили свыше 1 тыс. человек.
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