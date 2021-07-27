 
Контракты

Парк Победы в Копейске благоустроят

Парк Победы в Копейске благоустроят

27 июля 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В городе Копейске Челябинской области благоустроят Парк Победы, сообщает RosTender.info. Основанием для работ служит муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Работы пройдут в два этапа – этим летом объявлен тендер на первый.

Подрядчику предстоит провести земляные работы, устроить инженерные сети и монтаж видеонаблюдения. Со стороны проспекты Победы и улицы Хохрякова появится парковка. Территорию озеленят, устроят газоны, будут посажены кустарники и цветы и размещены малые архитектурные формы – скамьи, ограждения, вазоны, информационные стенды. Появятся новые общественные туалеты. Также в парке планируется размещение фонтана и искусственного водоема, работы над которыми пройдут на втором этапе благоустройства.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства», заявки на участие в тендере принимаются до 3 августа. С победителем заключат контракт на 130 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Копейского городского округа.
 

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Источник: Ростендер

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