Парк Победы в Копейске благоустроят

В городе Копейске Челябинской области благоустроят Парк Победы, сообщает RosTender.info. Основанием для работ служит муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Работы пройдут в два этапа – этим летом объявлен тендер на первый.

Подрядчику предстоит провести земляные работы, устроить инженерные сети и монтаж видеонаблюдения. Со стороны проспекты Победы и улицы Хохрякова появится парковка. Территорию озеленят, устроят газоны, будут посажены кустарники и цветы и размещены малые архитектурные формы – скамьи, ограждения, вазоны, информационные стенды. Появятся новые общественные туалеты. Также в парке планируется размещение фонтана и искусственного водоема, работы над которыми пройдут на втором этапе благоустройства.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства», заявки на участие в тендере принимаются до 3 августа. С победителем заключат контракт на 130 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Копейского городского округа.

