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В Крыму ремонтируют пассажирские платформы

Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта пассажирской платформы на станции Владиславовка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Станция Владиславовка расположена в Кировском районе Республики Крым и используется в сети пригородного сообщения в регионе. Работы по реконструкции идут в рамках плана капитальных ремонтов ФГУП «Крымская железная дорога» на 2021 год. Реализация проекта позволит значительно повысить надежность и прочность железнодорожных путей, продлить срок службы их верхнего строения и сохранить подвижной состав.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, на пассажирской платформе станции Владиславовка заменят покрытие, восстановят утраченные наружное освещение, навес и участки ограждений.

Застройщик - ФГУП «Крымская железная дорога».

Фото:  gpedia.com

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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